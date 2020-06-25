День митної служби в Україні святкують 25 червня.

У цей день 1991 року парламент ухвалив закон про митну справу в Україні. Саме свято розпочали відзначати з 1992 року після підписання відповідного указу Леонідом Кравчуком.

Працівники митниці організовують переміщення товарів, предметів через митний кордон України, контролюють оформлення та обкладання їх митом, встановлюють порядок та здійснюють контроль щодо реалізації відповідної митної політики.

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У День митника варто привітати співробітників, які працюють у цій сфері та забезпечують відповідний контроль на митному кордоні.

Факти ICTV підготували листівки для привітань до Дня митника.

День Конституції

28 червня святкують День Конституції в Україні. У 2020 році це свято припадає на неділю, тому українці матимуть додатковий день для відпочинку – 29 червня. Тому вихідні на День Конституції будуть тривалими.

Конституцію в Україні затвердили у 1996 році, 28 червня. Це один з найважливіших документів у країні, який забезпечує права людини та громадянина.