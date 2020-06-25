4-5 липня на заході України очікуються короткочасні дощі та грози. Денна температура повітря буде знаходиться в межах 27-33 градусів тепла.

Орієнтовний прогноз погоди в Україні на початок липня надали в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На півдні дощі очікуються трохи раніше – 2-3 липня.

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Також 4-5 липня опади очікуються в північних областях України.

На решті території країни на початку липня буде суха погода.

Після 5 липня погода буде сухою і теплою. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях повітря прогріється до 30 градусів тепла.

Повінь у Західній Україні

З 22-24 червня на заході України вирувала негода і спричинила повінь. В одному з районів Закарпаття за кілька годин випала місячна норма опадів.

Повінь у Західній Україні забрала життя трьох людей.

Сильно постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області.

Синоптики поки дають не обнадійливі прогнози на вихідні. Погода на День Конституції 2020, 28 червня, ознаменується сильними зливами і грозами на заході країни.

Крім того, голова Одеської ОДА заявив, що велика кількість води в регіон насувається із Західної України. Одеська область вже почала готуватися до можливих повеней.

Жителям області та туристам порекомендували не відпочивати на річці або лимані на цих вихідних.