У липні городники повинні більше уваги приділити догляду за рослинами. Це найспекотіший час року, коли овочі на грядці особливо потребують поливу та підгодовування.
Не дають про себе забути й докучливі бур’яни. А дозрілі на городі огірки, кабачки, баклажани і помідори, в саду – агрус, смородина, малина, вишня і слива – так і просяться, щоб їх зібрали.
Але слід пам’ятати про вплив фаз місяця на будь-які роботи з рослинами. У календарі городника на липень 2020 року ми розписали, коли і що можна робити. Найнесприятливіші дні – повний місяць та молодик. Це 5 і 20 липня.
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Посівний календар на липень 2020
1 липня – можна сіяти путрушку, кріп та іншу зелень, а також рекомендується повторний посів цвітної капусти. Це також сприятливий час для поливу саду і городу. Але не можна обрізати плодові дерева.
2 липня – сійте чорну редьку і дайкон. Полив рослин заборонено, але потрібно обрізати дерева і кущі.
3 липня – обробляйте овочі, а також дерева та ягідні чагарники від шкідників і хвороб, вносьте мінеральні добрива.
4 липня – боротьба від шкідників. Для посіву і посадки несприятливий час протягом доби до і після повного місяця.
5 липня – у повний місяць не можна працювати в саду або городі.
6 липня – прополка з розпушуванням ґрунту, внесення гербіцидів для боротьби з бур’янами. Не можна сіяти і садити, а також поливати сад і город.
7 липня – збір часнику, висадка рослин і полив протипоказані.
8 липня – збираємо врожай огірків, помідорів, перцю і баштанних, підгортаємо картоплю, поливаємо город.
9 липня – можна висаджувати розсаду кабачків і гарбуза, поливати город, але помірно. Заборонено обрізати продові дерева та кущі, обробляти хімічними засобами.
10 липня – можна садити розсаду і сіяти всі овочеві культури.
11 липня – збір врожаю для заготовок на зиму, боротьба зі шкідниками, обрізка саду. Не можна сіяти і садити.
12 липня – продовжуємо збирати овочі і фрукти, консервуємо. Несприятливий період для посіву насіння і посадки рослин.
13 липня – сіємо кріп і петрушку, збираємо врожай овочів та фруктів. Продовжуємо боротися з комахами-шкідниками.
14 липня – займаємося консервуванням на зиму і посівом зелені.
15 липня – повторний посів капусти, вносимо органічні добрива, робимо закрутки.
16 липня – можна збирати насіння декоративних чагарників, заборонено поливати сад і город.
17 липня – відкладіть полив на інший день.
18 липня – збір коренеплодів для зберігання, посів зелені і пряних трав. Не можна пересаджувати, поливати і підгодовувати рослини.
19 липня – заборонено консервувати зібраний урожай. Для посіву і посадки час несприятливий. Займаємося поливом городу і стрижкою газону.
20 липня – це молодик, тому відкладіть всі справи.
21 липня – пасинкування томатів, можна прищеплювати дерева.
22 липня – копайте картоплю, прибирайте цибулю. Заборонено посів і посадка більшості культур.
23 липня – висаджуйте живці ягідних кущів і декоративних рослин. Заборонено домашнє консервування.
24 липня – посів і збір зелені. Можна займатися поливом та піддобрюванням.
25 липня – збирайте насіння квітів, але відмовтеся від поливу саду і городу.
26 липня – заборонені щеплення та оброблення рослин хімічними речовинами.
27 липня – посів і збір зелені для швидкого вживання. Не рекомендується копати картоплю для тривалого зберігання.
28 липня – полив та піддобрювання культур у саду і на городі. Для посіву і посадки час несприятливий.
29 липня – обприскування саду від шкідників і хвороб, щеплення дерев.
30 липня – продовжуйте обробляти сад.
31 липня – несприятливий період для поливу. Рекомендується збір врожаю овочів.
Сезон заготовок на зиму
У липні на городі та в саду велика кількість овочів, ягід і фруктів. Можна консервувати і солити огірки, помідори, робити салати з баклажанів, кабачків, перцю і горошку.
Вишня, смородина, малина, агрус, абрикоси і ранні сорти слив теж дозріли. Тому робіть з них улюблені заготовки: компоти, джеми, варення і просто заморожуйте.