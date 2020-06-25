У липні городники повинні більше уваги приділити догляду за рослинами. Це найспекотіший час року, коли овочі на грядці особливо потребують поливу та підгодовування.

Не дають про себе забути й докучливі бур’яни. А дозрілі на городі огірки, кабачки, баклажани і помідори, в саду – агрус, смородина, малина, вишня і слива – так і просяться, щоб їх зібрали.

Але слід пам’ятати про вплив фаз місяця на будь-які роботи з рослинами. У календарі городника на липень 2020 року ми розписали, коли і що можна робити. Найнесприятливіші дні – повний місяць та молодик. Це 5 і 20 липня.

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Посівний календар на липень 2020

1 липня – можна сіяти путрушку, кріп та іншу зелень, а також рекомендується повторний посів цвітної капусти. Це також сприятливий час для поливу саду і городу. Але не можна обрізати плодові дерева.

2 липня – сійте чорну редьку і дайкон. Полив рослин заборонено, але потрібно обрізати дерева і кущі.

3 липня – обробляйте овочі, а також дерева та ягідні чагарники від шкідників і хвороб, вносьте мінеральні добрива.

4 липня – боротьба від шкідників. Для посіву і посадки несприятливий час протягом доби до і після повного місяця.

5 липня – у повний місяць не можна працювати в саду або городі.

6 липня – прополка з розпушуванням ґрунту, внесення гербіцидів для боротьби з бур’янами. Не можна сіяти і садити, а також поливати сад і город.

7 липня – збір часнику, висадка рослин і полив протипоказані.

8 липня – збираємо врожай огірків, помідорів, перцю і баштанних, підгортаємо картоплю, поливаємо город.

9 липня – можна висаджувати розсаду кабачків і гарбуза, поливати город, але помірно. Заборонено обрізати продові дерева та кущі, обробляти хімічними засобами.

10 липня – можна садити розсаду і сіяти всі овочеві культури.

11 липня – збір врожаю для заготовок на зиму, боротьба зі шкідниками, обрізка саду. Не можна сіяти і садити.

12 липня – продовжуємо збирати овочі і фрукти, консервуємо. Несприятливий період для посіву насіння і посадки рослин.

13 липня – сіємо кріп і петрушку, збираємо врожай овочів та фруктів. Продовжуємо боротися з комахами-шкідниками.

14 липня – займаємося консервуванням на зиму і посівом зелені.

15 липня – повторний посів капусти, вносимо органічні добрива, робимо закрутки.

16 липня – можна збирати насіння декоративних чагарників, заборонено поливати сад і город.

17 липня – відкладіть полив на інший день.

18 липня – збір коренеплодів для зберігання, посів зелені і пряних трав. Не можна пересаджувати, поливати і підгодовувати рослини.

19 липня – заборонено консервувати зібраний урожай. Для посіву і посадки час несприятливий. Займаємося поливом городу і стрижкою газону.

20 липня – це молодик, тому відкладіть всі справи.

21 липня – пасинкування томатів, можна прищеплювати дерева.

22 липня – копайте картоплю, прибирайте цибулю. Заборонено посів і посадка більшості культур.

23 липня – висаджуйте живці ягідних кущів і декоративних рослин. Заборонено домашнє консервування.

24 липня – посів і збір зелені. Можна займатися поливом та піддобрюванням.

25 липня – збирайте насіння квітів, але відмовтеся від поливу саду і городу.

26 липня – заборонені щеплення та оброблення рослин хімічними речовинами.

27 липня – посів і збір зелені для швидкого вживання. Не рекомендується копати картоплю для тривалого зберігання.

28 липня – полив та піддобрювання культур у саду і на городі. Для посіву і посадки час несприятливий.

29 липня – обприскування саду від шкідників і хвороб, щеплення дерев.

30 липня – продовжуйте обробляти сад.

31 липня – несприятливий період для поливу. Рекомендується збір врожаю овочів.

Сезон заготовок на зиму

У липні на городі та в саду велика кількість овочів, ягід і фруктів. Можна консервувати і солити огірки, помідори, робити салати з баклажанів, кабачків, перцю і горошку.

Вишня, смородина, малина, агрус, абрикоси і ранні сорти слив теж дозріли. Тому робіть з них улюблені заготовки: компоти, джеми, варення і просто заморожуйте.