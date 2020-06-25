Чим зайнятися у вихідні на карантині

Карантин в Україні триває уже понад три місяці, і чимало людей відчувають напругу та втому від одноманітності.

Багато українців під час карантину працюють з дому, проте окрім робочого процесу, варто планувати й те, що робити на вихідних.

Факти ICTV публікують кращі поради, чим можна зайнятися на карантині, щоб провести час із користю та задоволенням.

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Саморозвиток

Якщо до карантину не вистачало часу для розвитку власної особистості – нині саме час! Є безліч способів – онлайн-вебінари чи марафони – підтягнути знання у психології, дослідити механізми маркетингу чи опанувати основи філософії. Навчання – це завжди добра можливість з користю провести час та відволіктись від обтяжливих думок про коронавірус. На час пандемії чимало онлайн-ресурсів почали надавати безкоштовний доступ до платних курсів.

Книги та фільми

Кінематограф та література розвивають відчуття естетики та є своєрідною поживою для роздумів. Поки бібліотеки та кінотеатри не працюють, у нагоді стануть десятки онлайн-ресурсів з фільмами та серіалами, а також з кращими зразками художньої та наукової літератури. Потрібно лише обрати свій жанр та зорієнтуватися на зацікавленнях.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список кращих серіалів від Netflix та HBO.

Хобі

Вокал, йога, вишивка чи малювання – у кожного з нас є захоплення, які дарують натхнення – те, чого так не вистачає під час карантину. Займіться улюбленою справою або ж опануйте нову – інтернет дає можливість безкоштовно познайомитися з основами малювання, шиття чи народного танцю.

Вивчення мови

Давно планували вивчити нову мову? В умовах карантину це стало реально, адже завдяки інтернету можна не виходити на вулицю, до бібліотек чи на групові заняття – достатньо просто знайти перевірений та ефективний онлайн-ресурс. Оберіть мову та налаштуйтесь на навчальний процес, вивчати щось нове – це завжди корисно.

Спорт

Облаштувати частину оселі під зону для занять спортом не так складно, як здається! Необхідний спортивний інвентар можна замовити в інтернеті (до речі, Факти ICTV публікували огляд цін на корисні товари для дому) або ж використовувати підручні предмети: великі книги або пляшки з водою. Складіть власний плейлист для спортивних занять, підготуйте комплект одягу та, головне – знайдіть відеоролики з комплексом вправ, що підходять для вашого тіла.

Волонтерство

Якщо під час карантину хочете подбати не тільки про себе, оберіть активізм та допомогу іншим! Для координації зателефонуйте до соціальних служб або ЖКГ або ж просто допоможіть сусідам, якщо їм потрібно купити продукти чи ліки.

Якщо ж є обставини, які не дозволяють це зробити, варто поцікавитись онлайн-волонтерством. Віртуальне волонтерство передбачає безкоштовне надання різного виду допомоги чи послуг через інтернет. Це чудова можливість зробити свій внесок у боротьбу з пандемією, не виходячи з дому. Бути корисним – легко!

Кулінарія

Якщо вітальня, спальня чи балкон за час карантину уже набридли, саме час завітати на кухню! Складні рецепти у процесі приготування можуть виявитися набагато простішими, головне – почати. Візьміть мамину книгу рецептів, знайдіть потрібний в інтернеті або зателефонуйте бабусі – приготування домашніх рецептів разом із родиною обов’язково покращить настрій та допоможе засвоїти кулінарію!

Адаптивний карантин

Наразі Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Від так в Україні дозволили проводити спортивні заходи до 50 осіб без глядачів, відновити роботу релігійних установ, працювати готелям та басейнам, ресторанам та кафе дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях.

У Києві запрацювали театри та музеї, бари, заклади швидкого харчування, магазини площею понад 1 тис. кв. м та непродовольчі ринки.

У Львові дозволили приймати відвідувачів у ресторанах та кафе у приміщеннях, відкрили фітнес-клуби, проте кількість людей не повинна перевищувати 10 осіб.