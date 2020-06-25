Розробники Cyberpunk 2077 показали трейлер гри та розповіли про одну з особливостей гри.

CD Projekt Red на онлайн-трансляції Night City Wire продемонстрували декілька початкових квестів.

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Розробники анонсували аніме-серіал Cyberpunk Edgerunners за мотивами гри. Вийде він Netflix у 2022 році.

Геймплей Cyberpunk 2077

За сюжетом, головний герой Ві повинен знайти чіп безсмертя. У грі є шість районів, а також локації за містом.

З’явитися функція Брейнданс – герой може вивчати чужі спогади. Він дожен в них шукати підказки для проходження квестів.

Одного з героїв гри зіграє зірка Голлівуду Кіану Рівз.

Затримка релізу Cyberpunk 2077

Нині Cyberpunk 2077 одна з наочікуваніших ігор. Її розробка триває вже сьомий рік. Спершу у CD Projekt реліз призначили на 16 квітня.

У квітні заявили, що реліз буде переноситься на 17 вересня. Мала вийти одиночна гра без мультиплеєра.

Але CD Projekt Red вже заявили – гра буде не раніше 2021 року. Технічно вона закінчена, але є настільки складною і великою, що потрібен додатковий час для балансування.

Джерело: Night City Wire