На День Конституції, 28 червня, який традиційно радує українців тривалими вихідними, синоптики прогнозують сильні зливи і грози на заході країни.

У північних регіонах теж очікуються опади у Київській, Житомирській та Чернігівській областях. На решті території України – сухо і дуже спекотно.

На півдні – максимальні для цього дня +33, у східних і центральних областях – від +29 до +33.

На півночі в середньому +28. У західних областях спостерігатиметься температура від +24 до +28.

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У Києві хмарно, дощ, протягом дня – до +29.

Погода у червні

Мороз і сніг у Карпатах, спека і зливи – червень приніс багато погодних сюрпризів. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, така погода буде до кінця місяця. Середня температура очікується на рівні +16 +21, а максимальна +40.

Буде багато опадів, гроз, граду, хоча місячна кількість опадів збережеться в межах середніх багаторічних значень.