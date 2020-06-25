Яке сьогодні свято - 25 червня 2020 року, що не можна робити, прикмети і іменини

У четвер, 25 червня відзначають День дружби і єднання слов’ян та Всесвітній день боротьби з вітіліго.

Іменини святкує Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест та Анастасія.

У церковному календарі нині відзначається день святого Онуфрія Великого, який жив у IV ст. Він прожив 53 роки у монастирі на Афоні та помер в молитві.

У лісах починають цвісти сосни та брусниці. У селах розпочинають сінокіс.

Народні прикмети:

якщо вранці багато роси – буде гарний урожай;

якщо дощ на Петра падає маленькими краплями – йтиме довго.

Можна купатися у водоймах і не боятись водяних та русалок. Водночас у цей день варто не перебувати довго під сонцем.

День дружби слов’ян

День дружби і єднання слов’ян – свято ще з минулого століття, яке мало на меті об’єднати 400 млн слов’ян всього світу.

День боротьби з вітіліго – свято, на меті якого пояснити, що це захворювання шкіри не є небезпечним для оточуючих. Ним страждає понад 100 млн людей у світі.

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У цей день:

у 1863 році вигнали з Японії всіх іноземців;

у 1950 році почалася корейська війна;

у 1978 році вперше з’явився символ ЛГБТ-руху веселковий прапор.

25 червня – 176-й день року у григоріанському календарі.

Посівний календар на червень 2020

У посівному календарі на червень, 25 червня потрібно збирати врожай дозрілих овочів та фруктів. З них потрібно робити заготовки на зиму.

На городі потрібно утриматись від підживлення ґрунту та полоти город. Також потрібно відмовитись від поливу городини.

Якщо посадити культуру у правильну фазу, вона краще ростиме і матиме гарний врожай.