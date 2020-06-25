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Факти / Lifestyle

Зачіски на літо 2020: що буде в моді

Які зачіски робити влітку 2020 і залишатися в тренді, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Плетені косички

Всім нам відомий шкільний варіант косичок повертається та стає в один ряд із модними зачісками влітку 2020. Ще минулого року дизайнери робили на них акцент, але цьогоріч вони стануть справжнім трендом.

 

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check out @aliceandolivia’s IGTV for my tutorial recreating this pearl and rhinestone embellished braid look from NYFW ???? #justinemarjanhair

Публикация от justine marjan (@justinemarjan)

Зібране в хвіст волосся

Заплетені та зібрані в хвіст косички – цікавий варіант для зачісок влітку 2020 року. Поділіть волосся на кілька частин та заплетіть із них маленькі косички, збираючи у хвіст. У такому образі ви точно виділятиметесь серед натовпу.

 

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yesterday’s high pony and brushed baby hairs for beauty @lauraharrier ???? #justinemarjanhair @emilychengmakeup

Публикация от justine marjan (@justinemarjan)

Якщо ви хочете, щоб ваш хвостик виглядав на мільйон доларів, у цьому вам допоможуть кілька стрічок під колір вашого волосся. Зробіть високий хвіст та через кожних п’ять сантиметрів перев’язуєте його стрічкою. Не доведеться навіть йти у салон, щоб виглядати ефектно.

У зачіску 2020 можна додати аксесуари для волосся, для прикладу, стрічки. Щоб розбавити образ, візьміть та вплетіть їх у заплетений у косичку хвіст.

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Love this backstage shot from #jcss20 ! Fall 2020 show is less than a month away… what are you looking forward to seeing? @bumbleandbumble @laurentphilippon // #nyfw #bts

Публикация от Jonathan Cohen (@jonathancohenstudio)

Підібране волосся

У жарку пору року найкращим вибором буде підібране волосся. Але тут потрібно відійти від домашнього варіанту та використати аксесуар, який зробить образ цікавішим.

 

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Who checked on you today? Exactly, so just keep focusing on yourself.

Публикация от Jasmine Sanders (@goldenbarbie)

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Головні убори

Щоб уберегтись від пекучих променів сонця, використовуйте бандану, а ще зробіть її елементом вашої зачіски.

 

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BONJOUR ☀️

Публикация от MARIE TEISSONNIERE???????? (@marie_teissonniere)

Передні пасма опустіть на обличчя, а хустку прикріпіть на потилиці, підв’язавши волосся знизу.

Легкі локони

Літо асоціюється з легкістю, тому варіант зачіски з локонами не повинен бути пишним. Також можна додати ефект мокрого волосся.

 

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???? #VANESSAHUDGENS ???? tonight with @vanessahudgens ???? @jasonbolden ???? @josecorella #hairbydaniellepriano x @psxdanielle ????

Публикация от Danielle Priano (@daniellepriano)

Цього літнього сезону також модні незвичайні стрижки, такі як недбалий боб, багатошаровість і знаменита стрижка Рейчел Грін.

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