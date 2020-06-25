Зачіски на літо 2020: що буде в моді

Які зачіски робити влітку 2020 і залишатися в тренді, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Плетені косички
Всім нам відомий шкільний варіант косичок повертається та стає в один ряд із модними зачісками влітку 2020. Ще минулого року дизайнери робили на них акцент, але цьогоріч вони стануть справжнім трендом.
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check out @aliceandolivia’s IGTV for my tutorial recreating this pearl and rhinestone embellished braid look from NYFW ???? #justinemarjanhair
Зібране в хвіст волосся
Заплетені та зібрані в хвіст косички – цікавий варіант для зачісок влітку 2020 року. Поділіть волосся на кілька частин та заплетіть із них маленькі косички, збираючи у хвіст. У такому образі ви точно виділятиметесь серед натовпу.
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yesterday’s high pony and brushed baby hairs for beauty @lauraharrier ???? #justinemarjanhair @emilychengmakeup
Якщо ви хочете, щоб ваш хвостик виглядав на мільйон доларів, у цьому вам допоможуть кілька стрічок під колір вашого волосся. Зробіть високий хвіст та через кожних п’ять сантиметрів перев’язуєте його стрічкою. Не доведеться навіть йти у салон, щоб виглядати ефектно.
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Unwrapping this little lady tonight for her #LadyandTheTramp screening . Update your ponytail with Ribbon details …it’s simple . Tag me if you do, I want to post you in stories . Styled by @waymanandmicah Makeup @jessicasmalls Hair by Me #hairbylacyredway #tessathompson #LacyxTessa @tessamaethompson
У зачіску 2020 можна додати аксесуари для волосся, для прикладу, стрічки. Щоб розбавити образ, візьміть та вплетіть їх у заплетений у косичку хвіст.
Підібране волосся
У жарку пору року найкращим вибором буде підібране волосся. Але тут потрібно відійти від домашнього варіанту та використати аксесуар, який зробить образ цікавішим.
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Who checked on you today? Exactly, so just keep focusing on yourself.
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Головні убори
Щоб уберегтись від пекучих променів сонця, використовуйте бандану, а ще зробіть її елементом вашої зачіски.
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Передні пасма опустіть на обличчя, а хустку прикріпіть на потилиці, підв’язавши волосся знизу.
Легкі локони
Літо асоціюється з легкістю, тому варіант зачіски з локонами не повинен бути пишним. Також можна додати ефект мокрого волосся.
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???? #VANESSAHUDGENS ???? tonight with @vanessahudgens ???? @jasonbolden ???? @josecorella #hairbydaniellepriano x @psxdanielle ????
Цього літнього сезону також модні незвичайні стрижки, такі як недбалий боб, багатошаровість і знаменита стрижка Рейчел Грін.