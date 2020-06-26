День молоді 2020: дата і історія

Щорічно з 1994 року в останню неділю червня в Україні відзначається День молоді. У 2020 році свято випадає на 28 червня.

У цей день молодь традиційно вітають чиновники найвищих рангів.

По всій Україні проводять святкові заходи, концерти, де головні гості – молоде покоління.

Історія свята

День молоді заснували ще в СРСР. Тоді це свято називалося Днем радянської молоді. Коли Україна здобула незалежність, в 1994 році Леонід Кравчук підписав указ. Президент затвердив українське свято День молоді, яке тепер відзначається в останню неділю червня.

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У 2020 році крім Дня молоді, українці також відзначають і державне свято – День Конституції України. Тому наступний день, 29 червня, буде також вихідним.

Для молодого покоління є й інші свята. Міжнародний день молоді весь світ відзначає 2 серпня, 10 листопада ще одне свято – Всесвітній день молоді. Також Міжнародний день солідарності молоді українці відзначатимуть 24 квітня.

У 2020 році в Україні буде багато інших свят. Частина з них мають точну дату, а частина свят є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.