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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 26 червня (КАРТА)

Погода в Україні 26 червня буде сонячною, але хмари моментами закриватимуть сонце.

На заході температура повітря вдень прогріється до +29º, але в Івано-Франківську та Ужгороді будуть грози і шквальний вітер.

На півночі країни також буде спекотно: вдень до +30º, а уночі температура повітря опуститься до 15º тепла.

Східні та південні регіони огорне спека, а стовпчики термометрів сягнуть показника +32º.

У Києві буде спекотно – до +31º, погода буде хмарною, але без опадів.

Читайте: Дощі на заході та півдні України: прогноз погоди на початок липня

Погода в Україні на сьогодні - 26 червня 2020

Погода у червні

За даними синоптиків Укргідрометцентру, увесь червень погода в Україні буде спекотною і з грозами. Середня температура протягом місяця буде на рівні +16° – +21°.

Очікується, що максимально в червні стовпчики термометрів покажуть +39°. У горах температура прогріється максимум до +31°.

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