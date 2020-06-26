26 червня православні християни вшановують пам’ять святої мучениці Акилини.

Акилина з дитинства сповідувала християнство і навертла інших до віри. Своїх подруг вона також намагалася наставити на шлях істинний, за що була страчена. На момент загибелі їй було всього 12 років.

Іменини святкують: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.

Народні прикмети на 26 червня

У цей день прийнято сіяти гречку.

Молоко в цей день не пили, хоча здавна їли гречану кашу саме з молоком.

Треба плідно працювати нині, аби вродила гречка.

Багато комах – буде тепла і ясна погода.

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Що не можна робити 22 червня

Ходити у ліс.

Влаштовувати сварки.

Свята в червні

У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів.

У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.

28 червня відзначається День Конституції України, який випадає на неділю, тому наступного дня українці також відпочиватимуть.