У п’ятницю, 26 червня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 5 місячний день.

Гарний час для раптових, іноді навіть необдуманих рішень. Однак все ж варто питати поради у близьких або компетентних людей.

26 червня буде несприятливим для серйозних фінансових справ. Краще не ризикувати і відкласти укладання угоди на більш сприятливий період.

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Особливу увагу необхідно приділити вживній в цей день їжі. Астрологи рекомендують відмовитися від жирної їжі та іншої, яка може нашкодити вашому здоров’ю.

В особистій сфері 5 місячний день буде етапом переосмислення нинішніх взаємин. Можливе виведення їх на найбільш високий рівень.

У цей день вдаються контакти з начальством, бувають успішними переговори.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.