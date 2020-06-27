PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День Конституції України 2020: найкращі привітання в СМС

День Конституції України в 2020 році святкується 28 червня, тому наступний день, понеділок, буде також вихідним.

Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.

Конституцію України Верховна рада ухвалила 28 червня в 1996 році. Це основний закон, який гарантує кожному громадянину України права і свободи.

Читайте: Магнітні бурі в 2020 – календар на рік

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Конституції України.

*****

З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знов!

*****

День Конституції сьогодні відзначаємо,
Всіх українців щиро вітаємо,
Бажаємо вам миру, щастя і добра,
Жити в країні вільно вже пора!

*****

Якщо є українцем ти
Але подався у інші світи –
Благослови тебе Боже
Мову й культуру свою зберегти!

*****

Всі наші люди, все шановне панство
Отримує єдине громадянство –
Від самого народження до скону.
Все інше – відповідно до закону.

*****

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,
Мирного і щасливого життя бажаємо,
Хай завжди процвітає країна,
Нехай у достатку живе кожна родина.

У червні 2020 в Україні всього 14 святкових днів з 30 календарних. Також в останній день неділі відзначається День молоді. Свято заснували, щоб підтримати молодь.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка