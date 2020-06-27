День молоді 2020 відзначатиметься 28 червня. Також сьогодні українці святкують одне з найбільших свят країни – День Конституції.

Дата Дня молоді щороку різна і залежить від того, яке число припадатиме на в останню неділю червня. Адже саме в цей день, щорічно з 1994 року, відзначається це свято.

Молодих людей вітають старші родичі, а також перші особи країни.

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Також, зазвичай на День молоді організовується безліч заходів, але в цьому році пандемія коронавірусу внесла свої корективи і масові скупчення людей заборонені.

Факти ICTV підготували короткі привітання З Днем молоді 2020 та СМС.

Хай доля іскриться, цвіте і не в’яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості і сяйву.

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість – кожна мить,

Ідей цікавих, мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

День молоді цьогоріч збігається з державним святом – Днем Конституції. Він відзначається щорічно 28 червня і є вихідним днем. Таким чином, після Дня молоді всі зможуть додатково відпочити. Факти ICTV публікували календар вихідних у червні 2020.