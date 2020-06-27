День молоді 2020 відзначатиметься 28 червня. Також сьогодні українці святкують одне з найбільших свят країни – День Конституції.
Дата Дня молоді щороку різна і залежить від того, яке число припадатиме на в останню неділю червня. Адже саме в цей день, щорічно з 1994 року, відзначається це свято.
Молодих людей вітають старші родичі, а також перші особи країни.
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Також, зазвичай на День молоді організовується безліч заходів, але в цьому році пандемія коронавірусу внесла свої корективи і масові скупчення людей заборонені.
Факти ICTV підготували короткі привітання З Днем молоді 2020 та СМС.
Хай доля іскриться, цвіте і не в’яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
***
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості і сяйву.
***
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість – кожна мить,
Ідей цікавих, мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
***
З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
День молоді цьогоріч збігається з державним святом – Днем Конституції. Він відзначається щорічно 28 червня і є вихідним днем. Таким чином, після Дня молоді всі зможуть додатково відпочити. Факти ICTV публікували календар вихідних у червні 2020.