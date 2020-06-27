Відпочинок у Залізному Порту – чудова альтернатива іноземним курортам, які влітку 2020 року українці не зможуть відвідати через пандемію коронавірусу і карантин.

Факти ICTV підготували матеріал про ціни на відпочинок у Залізному Порту 2020.

Ціни на житло у Залізному Порту 2020

У Залізному Порту турист може зняти житло від 60 грн за ніч. За такі гроші його чекає місце на двох’ярусному ліжку в загальному номері для чоловіків і жінок.

Ціни на окреме житло стартують від 200 грн. За таку суму можна зняти бюджетний номер з двома односпальними ліжками і окремим входом, за постільну білизну і рушники доведеться доплатити.

Можна поселитися у подібному номері за 300, 400 і 500 грн за ніч. На ціну стандартного номера впливають нотки комфорту і розташування об’єкта розміщення.

Вартість напівлюксу у Залізному Порту починається від 700 грн. У такому номері є двоспальне ліжко, кондиціонер, ванна кімната, балкон і необхідні меблі.

А ось люкс на одну людину коштує від 820 грн. Туристу запропонують номер з усіма зручностями, окрему терасу і звукоізоляцію.

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Що подивитися у Залізному Порту 2020

Головним місцем розваг Залізного Порту є море і чистий пляж.

Цінителі природних пам’яток можуть відвідати Чорноморський біосферний заповідник та помилуватися тваринами і птахами. Крім того, можна поїхати на знаменитий острів Джарилгач з маяком.

У самому Залізному Порту багато аквапарків, де можуть відпочити дорослі і діти, а також атмосферних закладів з видом на море. Відвідувачів там чекають ласощі на будь-який смак – від ароматної кави до соковитого шашлику.

Відпочинок в Україна 2020

Українські курорти готові приймати туристів.

Поціновувачі моря і пляжу можуть відвідати Одесу, Генічеськ, Кирилівку, а активного відпочинку – українські Карпати.

Загалом непоганий відпочинок влітку 2020 року можна організувати собі у будь-якому місті України, адже у кожному з них є свої визначні пам’ятки.