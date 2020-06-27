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Яке свято сьогодні, 27 червня

29 червня у всьому світі відзначається День рибальства. У православному світі в цей день вшановують пам’ять Єлисея та святителя Мефодія.

Це 178 день в григоріанському календарі, до кінця року залишається 187 днів.

Іменини 29 червня святкують: Георгій, Юрій, Єгор, Мефодій, Мстислав.

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Прикмети на 27 червня:

  • Якщо погода в цей день буде похмурою – можлива сильна негода протягом семи наступних тижнів;
  • зустріли багато мошок і комарів – буде великий врожай ягід і грибів;
  • тепла погода – весь наступний тиждень буде продуктивною;
  • вранці птахи співають – чекайте хороших звісток.

Що не можна робити 27 червня:

  • не рекомендується в цей день займатися прибиранням;
  • варто уникати спірних ситуацій та конфліктів;
  • займатися справами, що вимагають особливої ​​концентрації уваги.

У червні 2020 в Україні буде  14 святкових днів. У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.

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