29 червня у всьому світі відзначається День рибальства. У православному світі в цей день вшановують пам’ять Єлисея та святителя Мефодія.
Це 178 день в григоріанському календарі, до кінця року залишається 187 днів.
Іменини 29 червня святкують: Георгій, Юрій, Єгор, Мефодій, Мстислав.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Прикмети на 27 червня:
- Якщо погода в цей день буде похмурою – можлива сильна негода протягом семи наступних тижнів;
- зустріли багато мошок і комарів – буде великий врожай ягід і грибів;
- тепла погода – весь наступний тиждень буде продуктивною;
- вранці птахи співають – чекайте хороших звісток.
Що не можна робити 27 червня:
- не рекомендується в цей день займатися прибиранням;
- варто уникати спірних ситуацій та конфліктів;
- займатися справами, що вимагають особливої концентрації уваги.
У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів. У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.