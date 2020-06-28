День Конституції України в 2020 році святкується 28 червня, тому наступний день, понеділок, буде також вихідним.
Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.
Конституцію України Верховна рада ухвалила 28 червня в 1996 році. Це основний закон, який гарантує кожному громадянину України права і свободи.
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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Конституції України.
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З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знов!
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День Конституції сьогодні відзначаємо,
Всіх українців щиро вітаємо,
Бажаємо вам миру, щастя і добра,
Жити в країні вільно вже пора!
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Якщо є українцем ти
Але подався у інші світи –
Благослови тебе Боже
Мову й культуру свою зберегти!
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Всі наші люди, все шановне панство
Отримує єдине громадянство –
Від самого народження до скону.
Все інше – відповідно до закону.
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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,
Мирного і щасливого життя бажаємо,
Хай завжди процвітає країна,
Нехай у достатку живе кожна родина.
У червні 2020 в Україні всього 14 святкових днів з 30 календарних. Також в останній день неділі відзначається День молоді. Свято заснували, щоб підтримати молодь.