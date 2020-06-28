День Конституції України в 2020 році святкується 28 червня, тому наступний день, понеділок, буде також вихідним.

Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.

Конституцію України Верховна рада ухвалила 28 червня в 1996 році. Це основний закон, який гарантує кожному громадянину України права і свободи.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Конституції України.

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З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

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День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!

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Якщо є українцем ти

Але подався у інші світи –

Благослови тебе Боже

Мову й культуру свою зберегти!

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Всі наші люди, все шановне панство

Отримує єдине громадянство –

Від самого народження до скону.

Все інше – відповідно до закону.

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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

У червні 2020 в Україні всього 14 святкових днів з 30 календарних. Також в останній день неділі відзначається День молоді. Свято заснували, щоб підтримати молодь.