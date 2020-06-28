День молоді 2020 збігається зі святкуванням Дня Конституції України. Якщо останній відзначається щорічно 28 червня, то дата Дня молоді щоразу різна.
Свято відзначають з 1994 року в останню неділю червня.
У День молоді по всій країні проходять святкові заходи за участю молодих людей, але в цьому році, через карантин, вони проводитися не будуть.
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Також у цей день молодь вітають перші особи країни.
З Днем молоді можна привітати дітей, онуків або племінників. Їм можна відправити святкову листівку або картинку, щоб незважаючи на карантин підняти настрій.
Факти ICTV зробили ексклюзивні листівки з Днем молоді 2020.
День молоді не є державним святом, але в цьому році він збігається з Днем Конституції, тому, понеділок, 29 червня, буде вихідним. Факти ICTV публікували календар вихідних у червні 2020.