Куди піти в Києві на День Конституції: афіша заходів

Заходи на День Конституції 2020 у Києві відбуватимуться на популярних локаціях – ВДНГ, Пирогів, парк Київська Русь, центр столиці тощо.

День Конституції відзначається 28 червня та є державним вихідним.

Факти ICTV підготували для вас афішу на День Конституції 2020 в Києві.

Нагадуємо, що карантин в Україні продовжується. Відвідуючи масові заходи, дотримуйтеся безпечної дистанції, використовуйте маски та санітайзери. Бережіть своє здоров’я!

ВДНГ

адреса – Київ, проспект Академіка Глушкова, 1;

ціна – 150-170 грн (для дорослих), 140-120 грн (для дітей).

Парк Живих драконів і чарівних дерев знаходиться у спеціальній зоні неподалік від центрального корпусу ВДНГ.

Шоу вперше в Україні, тому його варто побачити: виставка пробуде у Києві до кінця липня.

Час роботи виставки на День Конституції – з 10.00 до 21.00. Деталі можна дізнатися за посиланням.

Інтерактивна виставка анімованих драконів та інших міфічних тварин вразить не лише дітей, а й дорослих.

Музей історії Києва

адреса – Київ, вул. Богдана Хмельницького, 7;

ціна – 100 грн з однієї людини.

Наукові співробітники музею історії Києва 27 червня запрошують на екскурсійну прогулянку урядовим кварталом до Дня Конституції 2020.

Автори екскурсії розкажуть історію будівель столичних Липок, де ухвалювалися історичні для України рішення.

Початок екскурсії об 11.00, бронювання та деталі – за посиланням.

У зв’язку із карантином існують обмеження – у групі має бути до 10 людей, усі повинні бути в масках.

Парк Київська Русь

адреса – Обухівський район, с. Копачів (45 км від Києва);

ціна – 225 грн (для дорослих), 80 грн (для дітей).

Давно мріяли вирватися із шумного мегаполісу? Парк Київська Русь вже відновив свою роботу після карантину та готовий зустрічати гостей.

На вихідні до Дня Конституції у парку планується чимало розваг, зокрема майстер-класи, хороводи, кінні прогулянки тощо.

Парк працює з 10.00 до 22.00.

Також на території парку можна оглянути середньовічну катівню, експозицію кораблебудування, постріляти в тирі, викувати щасливу монету у монетному дворі та прогулятися біля лісового озера.

Національний музей побуту у Пирогово

адреса – Київ, вул. Академіка Тронька (Пирогово);

ціна – 100 грн, вхід – 50 грн (для дорослих), 15-30 грн (для дітей).

Національний музей народної архітектури та побуту України 27 червня організовує мастер-клас з відомого в усьому світі народного розпису.

Темою заняття буде “пташка” (синичка, півник, пава), а складність завдань залежатиме від здібностей та віку охочих.

Майстер-класи будуть проводитися з 10.00 до 16.00 у Творчій майстерні на території музею.

Окрім цього, можна замовити звичайні екскурсії територією музею, однак лише за умови дотримання карантинних рекомендацій – невелика кількість людей у групі, маски та безпечна дистанція.

Історія Дня Конституції

День Конституції України вважається одним із наймолодших державних свят. Цікаві факти з історії створення української конституції знають не всі, але нові закони, які замінили конституцію радянського зразка, українські парламентарії складали цілих шість років.

Остаточний розгляд та ухвалення Конституції України відбулося вранці 28 червня 1996 року. Саме цього дня у стінах Верховної Ради вперше прозвучав гімн України.