День Конституції України у 2020 році святкують у неділю, 28 червня. Це єдине свято, яке, закріплене у самій Конституції.

Ухвалення Конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і сприяло підвищенню авторитету країни в світі. Цей утвердило Україну на світовій карті декократичних країн.

Тож привітайте своїх рідних та близьких з цим історичним днем становлення Конституції в Україні.

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День Конституції України

День Конституції України Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. Це був один з важливих кроків у забезпеченні прав людини і громадянина, що в подальшому підвищило міжнародний авторитет України на світовій арені.

Вихідні на день Конституції 2020 триватимуть три дні: від суботи 27 червня до понеділка 29 червня.