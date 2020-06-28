День молоді 2020 українці святкують в останню неділю червня – 28 числа. З нагоди свята Факти ICTV вирішили пригадати молоді роки відомих українських політиків.

Адже більшість з них починала свою політичну кар’єру саме у часи здобуття Україною незалежності. Зараз кожен з нас звик бачити їх тільки суворими і серйозними, а світлини кількарічної давнини показують зовсім інше.

Петро Порошенко

П’ятий президент України у 1989 році закінчив з відзнакою факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, згодом продовжив навчання в аспірантурі.

А вже у 26-30 річному віці почав працювати у приватному секторі. У 1998 році вперше був обраний народним депутатом.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко у 1984 році закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю економіка праці з кваліфікацією інженер-економіст.

Політичну кар’єу голова партії Батьківщина розпочала також у молодому віці, ставши у 1997 році народним депутатом.

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Віталій Кличко

А от мер Києва у 26-річному молодому віці провів свій перший боксерський бій проти Тоні Бредхема. У першому ж раунді американець опинився в нокдауні, а в другому був нокаутований.

У віці 27 років Віталій Кличко став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO і потрапив до Книги рекордів Гіннеса як перший чемпіон, який виграв 26 двобоїв з найменшими витратами часу.

Володимир Зеленський

Шостий президент України здобув юридичну освіту здобув у Криворізькому економічному інституті Київського економічного університету ім. Гетьмана.

Але у молодому віці вільний час він присвячував грі у КВК. Зокрема, був капітаном каманд Збірна Кривого Рогу і 95-й квартал.

Віктор Ющенко

Третій президент України після закінчення Тернопільського фінансово-економічного інституту рік відслужив у Радянській армії.

Банківську кар’єру почав у 1993 році, очоливши Нацбанк, а з 1999 року до 2001 був прем’єр-міністром України.

Але 28 червня відзначають не тільки День молоді, а ще одне велике державне свято – День Конституції України.

Оскільки він припадає на неділю, то вихідним на День Конституції також буде понеділок 29 червня.