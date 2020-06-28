28 червня в Україні святкують День молоді 2020. Це свято відзначається щорічно з 1994 року, тоді воно було затверджено указом другого президента Леоніда Кучми.

Молодість – найяскравіший і найбагатший можливостями період життя. Люди похилого віку мріють повернутися до нього, а діти – швидше досягти. За даними ВООЗ, молодими вважаються люди віком від 25 до 44 років.

У День молоді 2020 Факти ICTV з’ясували у психолога, люди якого віку в Україні вважають себе молодими і як продовжити молодість. У цьому нам допоможе декан гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут, кандидат психологічних наук, доцент Максим Жидко.

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– Максиме, у світі змінилися вікові рамки, і тепер молоддю називають людей від 25 до 44 років. Чи так це, чи почуваються ці люди молодими?

– Ми живемо в епоху другого демографічного переходу. Він пов’язаний з тим, що збільшується тривалість життя, тому ламаються звичні сценарії.

Давно вже ніхто не вважає, що до 50 років людина повинна жити у одній сім’ї, посадити дерево, побудувати будинок і виростити дитину. Сьогодні 50 років – вік, коли деякі тільки починають замислюватися про дітей.

Що таке молодь? Це – найбільш активна, ініціативна і працездатна частина суспільства. Сьогодні – це люди до 44, але я пам’ятаю, коли граничним віком був 35 років. Я думаю, що далі ці рамки будуть тільки змінюватися.

І я не здивуюся, якщо найближчими роками молодими будуть вважатися люди до 50 років.

– І ви думаєте, що в Україні люди в 44 вважають себе молодими?

– Так, мені 44, і я вважаю себе молодим. На тих, хто так не вважає, могли відобразитися політико-соціальна і економічна ситуації в країні, а також традиції і культура життя.

У нас в Україні немає культури щасливого і радісного життя. Українці звикли страждати. А страждання швидко зістарюють. Тому у 44-річних молодих людей можуть з’являтися думки про передчасну зрілість і старість.

– З точки зору психології, як зрозуміти, що людина молода?

– Молодість триває до тих пір, поки людина вважає, що їй немає перешкод ні на суші, ні у морі.

Молодою людина перестає бути, коли вона погоджується з природним ходом речей, вбудовується в соціальну систему.

Якщо застосувати метафору про соціальний ліфт, то, на мою думку, людина перестає бути молодою, коли вона виходить на певному поверсі, коли приймає свої обмеження.

– Чи нормально вважати себе вічно молодим? Як пояснити цей феномен?

– Ці люди все життя не миряться з обмеженнями. У цьому є свої плюси і свої мінуси. Якщо говорити про мінуси, то це можуть бути фантазери, які заперечують свій вік, і тому вони в 90 років стрибають з парашутом і вмирають від розриву серця.

А є реалісти, які знають свої обмеження, але намагаються жити на повну. Це позитивний момент.

– А передчасна старість? Чим її можна пояснити?

– Передчасні старі – це ті, хто злякався життя, і, ще не проживши її, переходять до етапу збору плодів. Це старі діти, які злякалися.

І це потенційна клієнтура психотерапевтів. Тому що водночас вони бачать, що життя проходить, а вони проживають його даремно.

– Чи є тут золота середина?

– Думаю, що потрібно бути адекватним своєму віку. Краще знати свої обмеження за віком, але вести себе так, ніби ти трохи молодше.

– Що вбиває молодість – робота, сім’я, турботи, діти?

– Це не показники. Питання в іншому – зупинилися людина у розвитку чи ні. Адже, повторюся, молодість – це рух, зрілість – пора підсумків, а старість – коли людина пожинає плоди.

– Як продовжити молодість?

– Якщо ви хочете продовжити молодість, то згадайте, що ви робили, коли були молодими. Друге – більше спілкуйтеся з молоддю.

– Як би ви охарактеризували молодь України?

– У нас різкий поділ. У нас є дуже доросла молодь, яка пішла воювати. Це серйозний крок. І є вкрай інфантильна молодь. До речі, останніх більше.

– Чи присутній ейджизм в українській культурі?

– В Україні є дискримінація молоді. Люди старшого віку звикли казати: поживи з моє, а потім говори або роби щось.

Ейджизм, до речі, яскраво проявляється до команди президента.

Це пов’язано з тим, що у нас багато старого населення. У нас багато пенсіонерів. Тому вони домінують.

Але я вам скажу, що зараз молодь знає більше, ніж старші люди.

– Як позбутися ейджизму?

– У культурі не можна щось змінити одним помахом. Коли молодих людей буде більше, тоді перспективи будуть світлішими.

Людмила Грубнік