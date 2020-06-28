День Конституції в Україні відзначають щороку 28 червня. Верховна Рада ухвалила Основний Закон у далекому 1996 році.

В новітню історію України ця подія увійшла під назвою Конституційна ніч. Саме у ніч на 28 червня в парламенті вперше прозвучав гімн України.

Ухвалення Конституції багато депутатів вітали зі сльозами на очах. І не даремно, адже саме у її тексті прописані статті, які забезпечують і захищають основоположні права громадянина.

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З нагоди свята Факти ICTV підготували невеличкий тест, який покаже, наскільки добре ви знаєте не тільки свої права, а й обов’язки, які Основний Закон гарантує кожній людині.

День Конституції України є державним святом і вихідним днем. Але у 2020 році він припадає на неділю, 28 червня.

Тому вихідними на День Конституції 2020 будуть два дні, що дозволить українцям відпочивати з 27 до 29 червня.