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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 28 червня

28 червня в Україні відзначають День Конституції – одне з найважливіших державних свят.

У народі 28 червня вшановують пам’ять Фіта і Амоса. Цей день вважали останнім, коли можна сіяти жито для гарного врожаю.

Хто святкує іменини: Михайло, Семен, Федір, Григорій, Августин, Єфрем, Кіра, Лазар.

Народні прикмети на 28 червня: 

  • Якщо піде дощ – погано для жита.
  • Цього дня добре росте овес.
  • На Фіта прийнято молитися про захист худоби від напасті.
  • Якщо будет велика кількість мух – чекай гарного врожаю гречки.

Читайте: День Конституції України 2020: найкращі привітання в СМС

Що не можна робити 28 червня: 

  • не можна викидати залишки зі столу;
  • не можна розповідати погані сни до заходу;
  • не можна кричати на когось.

До слова, День Конституції в Україні затвердили у 1996 році, цим самим скасувавши конституцію УРСР 1987 року.

Історію створення та п’ять головних фактів про День Конституції України, читайте у нашому матеріалі.

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