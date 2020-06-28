28 червня в Україні відзначають День Конституції – одне з найважливіших державних свят.
У народі 28 червня вшановують пам’ять Фіта і Амоса. Цей день вважали останнім, коли можна сіяти жито для гарного врожаю.
Хто святкує іменини: Михайло, Семен, Федір, Григорій, Августин, Єфрем, Кіра, Лазар.
Народні прикмети на 28 червня:
- Якщо піде дощ – погано для жита.
- Цього дня добре росте овес.
- На Фіта прийнято молитися про захист худоби від напасті.
- Якщо будет велика кількість мух – чекай гарного врожаю гречки.
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Що не можна робити 28 червня:
- не можна викидати залишки зі столу;
- не можна розповідати погані сни до заходу;
- не можна кричати на когось.
До слова, День Конституції в Україні затвердили у 1996 році, цим самим скасувавши конституцію УРСР 1987 року.
Історію створення та п’ять головних фактів про День Конституції України, читайте у нашому матеріалі.