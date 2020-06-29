День Петра і Павла 2020 православні християни відзначать 12 липня. Свято відоме дуже давно й існувало ще за часів Римської імперії.

Воно носить ім’я двох святих апостолів, які в один день, 29 червня за юліанським календарем (12 липня), прийняли мучеництво. Петра розіп’яли на хресті, а Павлу відсікли голову.

З цією датою пов’язують безліч прикмет і традицій.

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Факти ICTV зібрали інформацію про історію, традиції та прикмети дня Петра і Павла.

Історія Дня Петра і Павла

Петра вважають стражем, який оберігає ключі від раю. Він народився в сім’ї рибалки Іони, який спочатку назвав сина Симон.

На думку вірян, Петро був одним з улюблених учнів Ісуса, але відразу після його арешту тричі зрікся від нього. Після Петро розкаявся у скоєному і отримав прощення.

Павла при народженні назвали Саул. Він брав участь у переслідуванні перших християн і коли він слідував в Дамаск, то осліп від яскравого світла з неба. У цей час він почув слова Ісуса і увірував. Пізніше він прийняв хрещення, а зір було зцілено.

Прикмети на День Петра і Павла

Якщо в цей день спекотно, тоді на Різдво буде морозно.

Холодна погода – до бідного врожаю.

Дощова погода – до хорошого врожаю.

Якщо зозулі мовчать за тиждень до Дня Петра і Павла, то зима настане рано.

Якщо зозулі співають через тиждень після дня Петра і Павла, то зима буде пізньою.

День Петра і Павла: традиції

Свято Петра і Павла прийнято відзначати в чистоті, тому за день до 12 липня в будинку влаштовується прибирання.

Однією з важливих традицій є приготування мандриків – пончиків з сиру. Вважається, що саме їх їли Петро і Павло, коли мандрували по світу.

Раніше День Петра і Павла відзначали три дні і влаштовували ярмарки і народні гуляння з танцями і піснями.

Також варто відзначити, що існує пост Петра і Павла. Він починається через тиждень після Трійці і закінчується 12 липня. На свято родичі традиційно збираються за столом.

Петрів піст 2020 розпочався 15 червня. Його основна мета – очищення душі і тіла через дотримання певних обмежень. Він не є таким суворим, як Великий піст, але віряни його дотримуються. Під час цього посту можна їсти рибу.