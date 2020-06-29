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Факти / Lifestyle

Камера зняла бійку двох ведмедів на кордоні Росії та Китаю

Фотопастка на російсько-китайському кордоні зняла бійку двох ведмедів.

Під час сутички тварини зламали прикордонну інженерно-технічну споруду зі стовпів і дроту.

Чим закінчилася сутичка двох ведмедів, залишається загадкою, бо вони пошкодили також і камеру.

– За нашими припущеннями, один ведмідь прийшов з боку КНР, другий з боку Росії, – повідомив в Instagram центр Амурський тигр, який опублікував відео.

 

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Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter)

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Ведмідь гладить собаку

У мережі гуляє відео з білим ведмедем і собакою, яке зібрало вже більше 8 млн переглядів.

На щастя, це добрий ролик, на якому знято, як ведмідь по-дружньому гладить свого меншого брата.

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