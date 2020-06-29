Синоптики прогнозують мінливу погоду в Україні на понеділок, 29 червня.

У західних регіонах очікуються сильні грози. Температура повітря вдень 27°-30°, вночі 16°-19°.

На Півночі країни прогнозують хмарну з проясненнями погоду, однак місцями пройдуть грози, зокрема в Чернігівській і Сумській областях.

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У центральних областях також хмарно з проясненнями, місцями грози. Повітря прогріється до 29° вдень, до 19° вночі.

У східній частині України пройдуть дощі з грозами. Температура вдень 26°-28°, вночі 16°-18°.

На Півдні країни очікується хмарна з проясненнями погода, проте в Херсонській області пройдуть дощі з грозами. Повітря прогріється до 33° вдень, 22° вночі.

Погода в Україні у липні

В Україні погода в липні 2020 буде по-справжньому літньою. Після сильних дощів, які пройдуть в кінці червня і на початку липня настане суха і тепла погода.

Другий місяць літа стане досить сухим. Дощі пройдуть з 2-4 липня, а також в кінці місяця – з 20 до 31 липня. Виняток в цей період складуть шість днів – 22, 23, 24, 27, 28 і 31 липня.