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Факти / Lifestyle

Розпалює ненависть: світові компанії відмовляються від реклами у Facebook

Через підтримку та розпалювання ненависті низка світових корпорацій відмовиться від реклами у соцмережах.

Зокрема, критики звинуватили Facebook в неконтрольованому, подекуди оманливому вмісті контенту.

Таким чином акціонери компаній висловлюють підтримку протестів проти расизму та дискримінації.

Світові компанії відмовляються від реклами у Facebook

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Відомі компанії, що приєдналися до бойкоту Facebook:

  • Starbucks Corp;
  • Unilever Plc;
  • Coca-Cola Co;
  • Honda Motor Co;
  • PepsiCo;
  • The North Face;
  • Viber.

Протягом останнього тижня майже 10 компаній приєдналося до акції #StopHateForProfit (Зупиніть ненависть заради прибутку). Підтримка такої ідеї означає призупинення усіх витрати на рекламу у Facebook.

Таким чином у суспільстві активізуються зусилля проти дезінформації, вважають власники компаній.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг встиг прокоментувати таке рішення: він заявив, що компанія обов’язково змінить свою політику та заборонить використання “мови ненависті” у рекламних оголошеннях.

Питання про бойкот Цукерберг коментувати відмовився.

Джерело: Bloomberg

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