Світові компанії відмовляються від реклами у Facebook

Через підтримку та розпалювання ненависті низка світових корпорацій відмовиться від реклами у соцмережах.

Зокрема, критики звинуватили Facebook в неконтрольованому, подекуди оманливому вмісті контенту.

Таким чином акціонери компаній висловлюють підтримку протестів проти расизму та дискримінації.

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Відомі компанії, що приєдналися до бойкоту Facebook:

Starbucks Corp;

Unilever Plc;

Coca-Cola Co;

Honda Motor Co;

PepsiCo;

The North Face;

Viber.

Протягом останнього тижня майже 10 компаній приєдналося до акції #StopHateForProfit (Зупиніть ненависть заради прибутку). Підтримка такої ідеї означає призупинення усіх витрати на рекламу у Facebook.

Таким чином у суспільстві активізуються зусилля проти дезінформації, вважають власники компаній.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг встиг прокоментувати таке рішення: він заявив, що компанія обов’язково змінить свою політику та заборонить використання “мови ненависті” у рекламних оголошеннях.

Питання про бойкот Цукерберг коментувати відмовився.