Світові компанії відмовляються від реклами у Facebook

Через підтримку та розпалювання ненависті низка світових корпорацій відмовиться від реклами у соцмережах.
Зокрема, критики звинуватили Facebook в неконтрольованому, подекуди оманливому вмісті контенту.
Таким чином акціонери компаній висловлюють підтримку протестів проти расизму та дискримінації.
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Відомі компанії, що приєдналися до бойкоту Facebook:
- Starbucks Corp;
- Unilever Plc;
- Coca-Cola Co;
- Honda Motor Co;
- PepsiCo;
- The North Face;
- Viber.
Протягом останнього тижня майже 10 компаній приєдналося до акції #StopHateForProfit (Зупиніть ненависть заради прибутку). Підтримка такої ідеї означає призупинення усіх витрати на рекламу у Facebook.
Таким чином у суспільстві активізуються зусилля проти дезінформації, вважають власники компаній.
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг встиг прокоментувати таке рішення: він заявив, що компанія обов’язково змінить свою політику та заборонить використання “мови ненависті” у рекламних оголошеннях.
Питання про бойкот Цукерберг коментувати відмовився.