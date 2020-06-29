У світі 29 червня відзначають Міжнародний день тропіків, який був заснований на Генасамблеї ООН в 2016 році.

Віряни вшановують пам’ять Святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Вважається, що до цього дня селяни повинні були завершити висадку овочів та фруктів.

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Іменини: Павло, Петро, Михайло, Тигрій та Тихон.

Народні прикмети на 29 червня:

Помітили вранці росу на траві, то день буде ясним.

Роса на вікнах до дощу.

Якщо птахи низко літають, то це до зливи.

Що не можна робити 29 червня:

Не варто думати про погане та бажати зла навколишнім.

Не зловживайте жирною їжею.

Не ходіть босоніж травою.

Не відвідуйте людні місця.

Свята у липні 2020

Попри те, що у другому літньому місяці додаткових вихідних в українців не буде, свята у липні 2020 ніхто не скасовував. Загалом працювати доведеться 23 дні, а от на відпочинок залишиться тільки вісім днів.

Крім офіційних та неофіційних свят, у липні православні християни відзначатимуть день Петра і Павла, який припадає на 15 число.

Детальний календар свят на липень 2020 року – дивіться на Фактах ICTV.