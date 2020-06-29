У світі 29 червня відзначають Міжнародний день тропіків, який був заснований на Генасамблеї ООН в 2016 році.
Віряни вшановують пам’ять Святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Вважається, що до цього дня селяни повинні були завершити висадку овочів та фруктів.
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Іменини: Павло, Петро, Михайло, Тигрій та Тихон.
Народні прикмети на 29 червня:
- Помітили вранці росу на траві, то день буде ясним.
- Роса на вікнах до дощу.
- Якщо птахи низко літають, то це до зливи.
Що не можна робити 29 червня:
- Не варто думати про погане та бажати зла навколишнім.
- Не зловживайте жирною їжею.
- Не ходіть босоніж травою.
- Не відвідуйте людні місця.
Свята у липні 2020
Попри те, що у другому літньому місяці додаткових вихідних в українців не буде, свята у липні 2020 ніхто не скасовував. Загалом працювати доведеться 23 дні, а от на відпочинок залишиться тільки вісім днів.
Крім офіційних та неофіційних свят, у липні православні християни відзначатимуть день Петра і Павла, який припадає на 15 число.
Детальний календар свят на липень 2020 року – дивіться на Фактах ICTV.