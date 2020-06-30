Кількість доларових мільярдерів у світі зросла до 2 825, що стало рекордним показником.

Про це свідчать результати дослідження компанії Wealth-X.

Так, за 2019 та першу половину 2020 року в Азії з’явилося більше нових мільярдерів, ніж в будь-якому іншому регіоні світу. Їх сукупне багатство зросло до $2,4 трлн.

Таким чином Азія посіла друге місце (342 особи) після США – там нарахували 788 мільярдерів.

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В одному лише Нью-Йорку налічується 113 мільярдерів зі статком в $1 млрд.

Згідно з демографічними даними так званого Перепису мільярдерів, сердній вік чоловіків-мільярдерів (88%) становить 66 років.

Лише 12% зі списку – це жінки, а мільярдерів віком до 50 років менше 10%.

Більше половини (58%) є self-made (саморобними) мільярдерами: вони не успадкували свої багатства, а заробили їх самостійно.

Коронавірус повпливав на рівень заможності десятків мільярдерів, зокрема, це стосується оборонної, фінансової та оборонної галузі. Поліпшення фінпоказників фіксувалося у сферах страхування та охорони здоров’я.

Понад 10% мільярдерів пожертвували власні кошти на боротьбу з пандемією Covid-19.

Скільки мільйонерів у Києві?

Протягом січня-квітня 2020 року кияни подали 9 192 декларації про майновий стан і доходи. Загальний дохід із декларацій становить майже 11 млрд грн.

Доходи, що перевищують 1 млн грн задекларували 1 255 громадян.

У Державній податковій службі Києва попередили, що столичні мільйонери зобов’язані будуть виплатити до бюджету близько 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 26,5 млн грн військового збору.

Джерело: Wealth-X, CNBC