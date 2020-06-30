У вівторок, 30 червня, синоптики прогнозують дощі на заході, півночі та в центрі України.
Сухо буде лише на півдні та сході країни.
У південних областях температура повітря підніметься до +30 +32.
На сході – від +27 до +29. У центрі приблизно такий самий температурний діапазон.
У північних регіонах – від +25 до +28.
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Найпрохолодніше на заході. Стовпчик термометра підніматиметься до +23 +25, на Закарпатті – до +27.
У Києві сьогодні весь день дощ, протягом дня +26 +28.
Погода у липні 2020
Середина літа в Україні буде спекотною – до +35 і зливи на початку місяця.
Тобто далі, якщо прогнози синоптиків справдяться, погода у липні буде суха і тепла.
Дощі пройдуть у період з 2-4 липня, а також наприкінці місяця – з 20 до 31 липня.
Виняток в цей період складуть шість днів – 22, 23, 24, 27, 28 і 31 липня.
Водночас нині в Україні негода завдає багато шкоди. Лише за добу 29 червня знеструмлено 103 населених пункти в чотирьох областях.