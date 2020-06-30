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Яке свято сьогодні, 30 червня

30 червня – Міжнародний день астероїда, встановлений Генасамблеєю ООН у грудні 2016 року. Ця дата вибрана не випадково, адже саме 30 червня 1908 року в Сибіру впав Тунгуський астероїд.

Мета свята – підвищити інформованість усіх людей на планеті про небезпеку зіткнення з цими космічними тілами. Вчені вважають, що близько 65 млн років тому саме через падіння астероїда зникли динозаври.

У церковному календарі 30 червня – це день пам’яті мучеників Мануїла, Савелія та Ісмаїла.

А в народі свято отримало назву Мануйло і Савелій або Сонцестой. За повір’ям, у цей час сонце ніби завмирає в зеніті, а трави починають буйно рости.

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Іменини 30 червня у Максима, Микити, Кирила, Савелія, Емілія, Ісмаїла, Мануїла та Пелагеї.

Народні прикмети 30 червня:

  • Гроза 30 червня – до багатого врожаю.
  • Багряний захід сонця – незабаром підніметься вітер та піде дощ.
  • Вранці немає роси. Ця прикмета також вказує на те, що до вечора будуть опади.
  • Якщо дощ почався пообіді, йтиме цілий день.
  • Вечірня веселка в небі – до гарної погоди.

Що не можна робити 30 червня:

  • Не виходьте з дому ввечері. Наші предки вірили, що у цей час розгулює нечисть.
  • Бажано не встрявати у конфлікти, бо це може закінчитися навіть бійкою.

Свята у липні 2020

Цей місяць не принесе додаткових вихідних. Проте у церковному календарі на липень 2020 буде два великих православних свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), яке у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня), яким закінчується багатоденний Петрів піст.

Загалом у липні українцям доведеться працювати 23 дні, а на відпочинок залишиться вісім днів.

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