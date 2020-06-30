У вівторок, 30 червня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 9 місячний день.

Критичний період. Слід якомога серйозніше ставитися до проблем, які можуть стати на шляху.

У 9 місячний день не варто вступати в конфліктні ситуації з начальством. Розмови про відпустку і підвищення зарплати краще перенести на інший, сприятливіший день.

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У багатьох 30 червня буде підвищена активність, проте через неї можуть виникнути проблеми в спілкуванні з близькими людьми.

При будь-яких конфліктних ситуаціях рекомендується знайти правильний підхід до людини і постаратися загладити провину.

30 червня будуть корисними фізичні навантаження, саме в цей період добре починати нові тренування.

У цей день легко даватиметься розумова праця. Також успішними будуть ділові переговори.

Місячний календар на липень 2020 буде наповнений сприятливими і не надто вдалими днями. Липень – хороший місяць для реалізації важливих справ та ухвалення зважених рішень.