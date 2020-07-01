День архітектури України щороку відзначають 1 липня. Свято було встановлене у 1995 році відповідним указом президента.

Раніше у цей день святкували Всесвітній день архітектури, який був присвячений усім, хто доклав зусиль до відбудови міст після Другої світової війни.

Але згодом його перенесли на перший понеділок жовтня, оскільки саме тоді в Європі відзначають Всесвітній день житла.

Читайте: 7 шедеврів світової архітектури, які варто побачити

Зараз в Україні налічують близько 14 тис. пам’яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і більше 1 тис. об’єктів паркового мистецтва. Проте українські архітектори не перестають дивувати нас своїми новими роботами.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем архітектури, щоб ви могли привітати усіх причетних зі святом.

До речі, українська архітектура відрізняється різноманітністю стилів і форм, а про кращих українських творців знають і за межами країни.

Детальніше про шість найвідоміших архітекторів України та їхні роботи ви можете почитати у нашому матеріалі.