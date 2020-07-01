Щороку 1 липня в Україні відзначають День архітектури. Це професійне свято всіх архітекторів, мета якого – підтримати їх у різних творчих ініціативах.
З’явився День архітектури України у 1995 році. Раніше у цей день святкували Всесвітній день архітектури, але з 1996 року його перенесли на перший понеділок жовтня. Оскільки саме в цей день світ відзначає Міжнародний день житла.
Іменини 1 липня святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
Читайте: Календар церковних свят на липень 2020
Наші предки 1 липня відзначали День Ярила. Вони вірили, що саме відсьогодні можна починати косити траву і збирати лікарські трави.
Народні прикмети на 1 липня:
- Якщо на Ярила вмитися ранковою росою, то це принесе здоров’я і красу.
- Якщо туман стелиться долиною вранці, то буде ясна погода.
- Якщо вранці немає роси, то вночі буде дощ.
- Якщо вдень видно місяць, то літо буде спекотним та сухим.
Що не можна робити 1 липня:
- Не можна сваритись та бажати зла комусь і собі.
- Не можна займатись важкою фізичною роботою.
У церковному календарі на липень 2020 також є два великі свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), який у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).
А ще цьогоріч 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України.