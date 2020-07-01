Щороку 1 липня в Україні відзначають День архітектури. Це професійне свято всіх архітекторів, мета якого – підтримати їх у різних творчих ініціативах.

З’явився День архітектури України у 1995 році. Раніше у цей день святкували Всесвітній день архітектури, але з 1996 року його перенесли на перший понеділок жовтня. Оскільки саме в цей день світ відзначає Міжнародний день житла.

Іменини 1 липня святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

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Наші предки 1 липня відзначали День Ярила. Вони вірили, що саме відсьогодні можна починати косити траву і збирати лікарські трави.

Народні прикмети на 1 липня:

Якщо на Ярила вмитися ранковою росою, то це принесе здоров’я і красу.

Якщо туман стелиться долиною вранці, то буде ясна погода.

Якщо вранці немає роси, то вночі буде дощ.

Якщо вдень видно місяць, то літо буде спекотним та сухим.

Що не можна робити 1 липня:

Не можна сваритись та бажати зла комусь і собі.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

У церковному календарі на липень 2020 також є два великі свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), який у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).

А ще цьогоріч 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України.