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Яке свято сьогодні, 1 липня

Щороку 1 липня в Україні відзначають День архітектури. Це професійне свято всіх архітекторів, мета якого – підтримати їх у різних творчих ініціативах.

З’явився День архітектури України у 1995 році. Раніше у цей день святкували Всесвітній день архітектури, але з 1996 року його перенесли на перший понеділок жовтня. Оскільки саме в цей день світ відзначає Міжнародний день житла.

Іменини 1 липня святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

Читайте: Календар церковних свят на липень 2020

Наші предки 1 липня відзначали День Ярила. Вони вірили, що саме відсьогодні можна починати косити траву і збирати лікарські трави.

Народні прикмети на 1 липня: 

  • Якщо на Ярила вмитися ранковою росою, то це принесе здоров’я і красу.
  • Якщо туман стелиться долиною вранці, то буде ясна погода.
  • Якщо вранці немає роси, то вночі буде дощ.
  • Якщо вдень видно місяць, то літо буде спекотним та сухим.

Що не можна робити 1 липня: 

  • Не можна сваритись та бажати зла комусь і собі.
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою.

У церковному календарі на липень 2020 також є два великі свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), який у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).

А ще цьогоріч 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України.

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