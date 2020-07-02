З 3 до 7 липня в Херсонській області синоптики прогнозують температуру до 42 градусів без опадів.

Пожежна небезпека очікується четвертого і п’ятого класів.

3 липня в Херсонській області температура підніметься вдень до 37 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до 22 градусів.

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4 липня синоптики очікують в області температуру до 39 градусів, вночі температура повітря становитиме 23 градуси.

5 липня також надзвичайно жарко. Стовпчики термометрів покажуть до 42 градусів. Вночі температура опуститься до 24 градусів.

6 липня в регіоні очікується температура також до 42 градусів, вночі спаде спека до 24 градусів.

7 липня в Херсонській області вдень температура буде також триматися на рівні 42 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть до 24 градусів.

За словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені, спека в Україні протримається до середини наступного тижня. Прохолодно буде в західних областях через дощі.

Джерело: Херсонський обласний центр з гідрометеорології