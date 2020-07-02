Погода на вихідні, 4 та 5 липня, відзначатиметься спекою та дощами з грозами.

У суботу, 4 липня, на Західній Україні негода продовжує вирувати. Синоптики прогнозують сильні дощі з грозами. Вдень температура повітря становитиме від +22 до +28, вночі -від +13 до +18.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях також передбачаються дощі.

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У Центрі температура буде від +29 до +34.

На Сході пануватиме спека. Повітря вдень прогріється до +36, вночі до +22. На Півдні очікується сонячна погода – від +31 до+36 вдень та від +20 до +24 вночі.

У неділю, 5 липня, спека охопить майже всю територію України, окрім західних областей.

Там синоптики прогнозують дощі з грозами, температура становитиме від +24 до +29.

На Сході, Півдні, Півночі та Центрі стовпчик термометра підніметься вдень до +37, вночі – +22.

Сильні зливи продовжують вирувати у західній Україні. 22-24 червня сильні дощі спричинили масштабні повені, внаслідок яких загинуло троє людей. Велика кількість населених пунктів залишились без світла, затопило господарські угіддя, будинки та пошкодило автодороги.

Проте синоптики прогнозують, що погода у липні покращиться. На Закарпатті та Півдні буде сонячно, а температура підніметься до +32.

Сильні зливи пройдуть Україною під кінець місяця.