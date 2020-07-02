Всесвітній день НЛО 2020: у яких місцях України аномальне фіксують найчастіше

Люди завжди цікавилися НЛО. Тема аномального у одних викликає зацікавленість, у других – скепсис, але нікого не залишає байдужим. Своїми дослідженнями аномального відомі США, Велика Британія, Франція. Приділяють цьому увагу й у інших країнах світу. А чи вивчають аномальне в Україні?

До Всесвітнього дня НЛО 2020 Факти ICTV поспілкувалися з головою єдиного у країні Науково-дослідного центру вивчення аномалій Зонд, кандидатом технічних наук Артемом Біликом та з’ясували, як часто в Україну прилітають НЛО та які місця найчастіше притягують аномальне.

– Артеме, що таке аномальні явища?

– Почнемо з того, що у природі немає аномалій. Для природи все нормальне, звичне. У науці є термін аномальне, його увів ще Томас Кун у книзі Структура наукових революцій. Аномалія – щось непізнане, те, що перебуває поза межами нашого повсякденного досвіду, понятійного апарату і картини світогляду. І наше завдання – пізнавати, розкривати ці аномалії. Адже колись такими аномаліями були і блискавка, і веселка. Пізнання – це невпинне розкриття аномалій. Якщо немає аномалій, значить, все відоме.

– Чи вивчають НЛО в Україні?

В Україні з давніх-давен спостерігаються різні аномальні явища. І аномальні аерокосмічні явища не виняток. У літописах, на наскельних малюнках можна знайти зображення невідомих літальних об’єктів.

Якщо говорити про новітній час, то з початку 80-х років ХХ століття в Україні діяла комісія із вивчення аномальних явищ при Радіотехнічному товаристві радіоелектроніки і зв’язку імені Попова. Вона була запроваджена ще головою Академії наук Борисом Патоном і до 1991 року працювала під головуванням академіка Георгія Писаренка. Із 2004 року діє Науково-дослідний центр вивчення аномалій Зонд, ми науково вивчаємо аномальне.

– А чому нині так мало організацій в Україні вивчають НЛО?

На жаль, в Україні не підтримується вивчення аномальних феноменів. Хоча дослідження аномальних аерокосмічних явищ має два важливих аспекти – це питання національної безпеки та питання технічного розвитку.

Щодо першого, то ми з вами є свідками того, як у світі поширені різноманітні дрони, китайські ліхтарики. Подібні об’єкти можуть становити загрозу для польотів літаків, тож їх варто відстежувати. Крім того, ми пам’ятаємо, що Росія веде з нами війну. Тому об’єктами в небі можуть бути і розвідувальні апарати. До речі, наша організація отримувала подібні повідомлення про дивні об’єкти біля зони ООС.

Держава повинна знати, що коїться у її небі, тим більше країна, у якій йде війна.

Друга причина – це новітні технології. Аномальні аерокосмічні явища демонструють неймовірні ефекти, недосяжні для земної техніки – раптові прискорення, поява і зникнення без сліду, безінерційний надшвидкий рух тощо. Тому, вивчаючи об’єкти із невідомими нам властивостями, ми можемо отримати вихід на проривні наукові рішення в усіх сферах. Це наш розвиток, це шанс на великий крок у майбутнє.

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– Як часто в Україні фіксуються аномальні випадки?

– Наш центр реєструє у рік близько 40-60 повідомлень про різні аномальні явища. Понад 80% з них відсіюються, оскільки виявляються звичними явищами – зірками, планетами, дронами, супутниками. І лише два чи три випадки на рік можуть бути дійсно аномальними, вартими подальшого наукового вивчення. Але таких повідомлень могло б бути набагато більше.

– А що заважає?

– У нас немає цілісної системи моніторингу аномальних аерокосмічних явищ. Багато служб та установ в Україні мають свої локальні системи спостереження – відеокамери, радіолокатори, станції з датчиками різних параметрів, але ці дані не об’єднані у єдину базу і не опрацьовуються належним чином.

Крім того, є психологічні і соціальні фактори. Заяложення тематики аномальних явищ ЗМІ та масовою культурою не сприяє свідомому ставленню потенційних очевидців НЛО. Тому якщо люди і бачать щось незвичне, то вкрай рідко повідомляють дослідників через страх бути висміяними. У нашому центрі ми забезпечуємо повну конфіденційність кожного очевидця.

– Де в Україні найчастіше спостерігається НЛО?

– Кількість свідчень про спостереження НЛО завжди прямо пропорційна щільності населення у регіоні: де більше людей, які можуть дивитися у небо і щось бачити, там і більше повідомлень. Багато повідомлень приходять із Київського регіону, південних, східних областей та Криму.

Щодо аномальних зон, які притягують НЛО, то такою в Україні є село Яблунівка у Київській області, де кілька десятиріч фіксуються аномальні аерокосмічні явища, яким немає звичного пояснення.

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– А коли найчастіше надходять повідомлення про НЛО?

– Улітку, бо саме тоді люди часто дивляться у небо та можуть щось побачити. І небо зазвичай менш хмарне. Більше спостережень відбувається у вечірній час доби, бо саме незвичні світлові ефекти привертають увагу очевидців.

– Які випадки проявів аномального в Україні вам найбільше запам’яталися?

– Біля Кривого рогу у 2012 році зафіксували на відео об’єкт, який був схожий на перевернутий молот. Ретельно вивчивши відео і провівши експедицію на місці посадки, ми встановили, що об’єкт не належить до явищ відомого природного чи антропогенного походження.

Також можна згадати, як у 2011 році у Вінницькій області ми вивчали кола на полях. Наукові лабораторні тести відібраних нами зразків показали, що у межах візерунку аномальним чином змінилася біохімія рослин та хімія ґрунту.

– Коли ви отримуєте повідомлення про аномалію, що ви робите? Одразу виїжджаєте на місце?

– Економічно недоцільно їздити всюди. Спочатку проводиться ретельне анкетування очевидців і вивчення матеріалів спостереження. Повідомлення розглядаються, коли є фото, відео або інші фізичні підтвердження аномалії. Якщо феномен має високий ступінь неототожненості і становить наукову цінність – планується експедиція, лабораторні дослідження тощо.

Екстрено ми вивчаємо тільки ті випадки, які перебувають в активній фазі, наприклад, кола на полях, та масштабні явища, свідками яких були багато людей.

– Чому ви вирішили вивчати аномальне?

– Пізнання є ключовим сенсом існування людини. І зараз людство тільки на порозі галактики. Ми не ступали далі Місяця, не вивчали Землю глибше 15 км. Зараз антропоцентрична теорія стала панівною, що людина є вінцем творіння, але ми тільки один із рівноправних видів на планеті. Спрямувавши ресурси від непродуктивних напрямів і систем переспоживання, які призводять до виснаження ресурсів і знищення природи, ми здатні побудувати космічну цивілізацію зі сталим розвитком.

– Ви вірите у фізичну реальність НЛО?

– Віра – це безапеляційне прийняття дійсності. Тому науковець не вірить, а знає. За десятки років наукового вивчення феномену НЛО його реальність давно доведена. Ті ж явища ми бачимо у стародавніх джерелах. Сучасні дослідження у сфері квантової механіки показують, що можуть існувати паралельні, взаємопроникні світи, і наша свідомість є ключем до перетворення матерії на первинному інформаційному рівні.

Як на Землі, так і у космосі ми з кожним роком бачимо більшу кількість аномальних об’єктів. Це і міжзоряний астероїд Оумуамуа, і зірка Таббі з перемінною яскравістю в сузір’ї Лебедя, і зірки, які зникають, їх вже недорахувалися понад 100 за крайні 60 років. Аномальні явища спостерігаються регулярно через телескопи і безпілотні місії на Місяці, Марсі.

Стрімкими темпами розвивається космобіологія. Дослідження показують, що рештки біологічних матеріалів знаходять у стратосфері і надвисоких орбітах, а вік знайдених первинних викопних ознак життя на Землі сягає віку суші на планеті. Це означає, що життя було привнесене на нашу планету, а не самозародилося. Цей процес продовжується і зараз. Дослідження показують, що зоряні системи здатні через метеорити і комети обмінюватися бактеріями, вірусами і навіть складнішими носіями життя, і це тільки один із механізмів…

– …І коронавірус теж може мати позаземне походження?

– Кількість патогенних вірусів дуже мала. Віруси виступають насамперед регуляторами біомаси та каталізаторами якісних змін. І цей процес невпинний.

Сучасні дослідження свідчать, що виняткова складність генів восьминогів, які випадають із еволюції, могла бути результатом направленої мутації через дію іншопланетних вірусів, якщо тільки з іншої планети не прилетіли самі восьминоги. Саме віруси мають найбільшу здатність долати міжгалактичні відстані і поширювати життя у Всесвіті.

Коронавірус показує вразливість глобалізованого суспільства споживання. Через незбалансованість цілей і стилю господарювання ми беззахисні перед космічними загрозами і глобальними катастрофами навіть на рівні саморегуляції. Як вид ми не здатні захистити себе і середовище існування від наслідків нашої ж діяльності, наприклад, глобального потепління. Тому ми маємо згадати, що Земля – це наш космічний корабель, якому немає альтернативи.

Людмила Грубнік

Фото: Ukrainian SRCAA Zond, Pixabay