Парад планет у липні 2020: як і коли його дивитися в Україні

Парад планет у липні 2020 року можна буде спостерігати з 4 числа.

Факти ICTV вирішили розповісти, що це таке, як і коли можна побачити це явище.

Що таке парад планет

Парад планет – астрономічне явище, коли планети Сонячної системи шикуються в одну лінію.

Він буває повним, коли всі планети стають в одну шеренгу, і неповним, коли кілька небесних тіл утворюють лінію.

У мережі поширюється інформація, що з 4 липня у лінію вишикуються всі планети Сонячної системи. Проте якщо відвідати онлайн планетарій, то можна побачити, що небесні тіла у ці дати перебуватимуть далеко один від одного, а лінію утворять лише Юпітер і Сатурн.

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Як і коли дивитися парад планет в Україні

Проте астрологи кажуть, що з 4 липня і протягом двох тижнів жителі Землі зможуть спостерігати на небосхилі за Юпітером, Сатурном, Марсом і Венерою.

Кращі дати для цього – з 13 по 18 липня. На перші три планети потрібно дивитися близько 2.00, а на Венеру – на світанку.

– Парад планет повноцінно побачити із Землі не можна, оскільки наша планета вбудовується в загальний лінію з усіма іншими планетами. Тобто споглядати цей парад повноцінно можна з Космосу, – каже астронумеролог, майстер енергохілерства і кармокоррекціі школи ADIShakti, засновник студії AngelTatianaStudio Тетяна Долготович.

Як вплине парад планет 2020 на знаки зодіаку

Разом з місячним затемненням 5 липня парад планет вплине на всі знаки зодіаку, але найбільший вплив відчують Козероги, Раки, Терези і Овни, каже Тетяна Долготович.

Нині перед всіма знаками зодіаку стоять завдання щодо вибору життєвих пріоритетів.

Всім необхідно опрацювати свою гординю, его, перезавантажити власні налаштування з негативних, руйнівних, егоїстичних на позитивні і творчі.