Місячний календар на липень 2020 буде наповнений сприятливими і не надто вдалими днями.

Липень – хороший місяць для реалізації важливих справ та ухвалення зважених рішень.

Що та коли не варто робити за місячним календарем на липень, читайте на сайті Факти ICTV.

Місячний астропрогноз на 1 липня

1 липня буде сприятливим днем для творчих занять, духовності та любові. Окрім цього вдаватимуться будь-які справи.

Місячний астропрогноз на 2 липня

День буде одним з найбільш позитивних і енергетично заряджених у календарі. Будь-які плани, які ви захочете втілити, будуть вдалими.

Місячний астропрогноз на 3 липня

Це буде не особливо сприятливий день для любовних та інших міжособистісних стосунків. Цього дня є висока ймовірність виникнення конфліктних ситуацій.

Місячний астропрогноз на 4 липня

Цей день краще присвятити самоаналізу, розібратися у своїх помилках та засвоїти певні уроки. Також можливий прилив енергії та активності.

Місячний астропрогноз на 5 липня

Це буде найбільш вдалий день для різних важливих починань. Можете сміливо просувати свої пропозиції, вони обов’язково знайдуть відгук.

Місячний астропрогноз на 6 липня

Цей день можна вважати днем спокус. Є дуже висока ймовірність ускладнення стосунків з близьким оточенням, тому треба поводитись обережно.

Місячний астропрогноз на 7 липня

День видасться доволі гармонійним, і все триматиметься у рівновазі. Можливо відчутний дещо надлишок сил, які, до речі, найкраще направити в творче русло або на фізичне навантаження.

Місячний астропрогноз на 8 липня

День відчуття радості від життя, також можна набути внутрішню свободу. День ідеально підходить для укладення шлюбу.

Місячний астропрогноз на 9 липня

День видасться доволі несприятливим, пов’язаним з виникненням несподіваних проблем. Для їхнього вирішення потрібно проявити максимум стриманості та розважливості.

Місячний астропрогноз на 10 липня

День буде критичним. Найкращим рішенням буде залишитися вдома і не відвідувати людних місць.

Присвятіть час моральному очищенню. Також 10 липня буде найбільш несприятливим днем для укладання шлюбу чи інших партнерських угод.

Місячний астропрогноз на 11 липня

Ідеальний день для різноманітних практик, які спрямовані на очищення і тренування сили духу. Цього дня варто усамітнитись, оскільки перебування у колективі загрожує виникненням конфліктних ситуацій.

Місячний астропрогноз на 12 липня

День варто присвятити творчій та фізичній активності. Корисною буде і колективна робота, різноманітні поїздки та подорожі.

Місячний астропрогноз на 13 липня

Вдалий день для для осмислення життєвого досвіду. На основі цього варто подумати над будівництвом раціональних планів на майбутнє. Позитивним також видасться спілкування з партнерами і товаришами з роботи.

Місячний астропрогноз на 14 липня

Це буде досить суперечливий період, ймовірно пов’язаний з цькуванням. Цілком можливі ревнощі і заздрість з боку партнерів. Краще за все проявити обережність і не починати нових справ.

Місячний астропрогноз на 15 липня

Це буде нейтральний і дещо пасивний день. Стосунки з іншими людьми намагайтесь будувати без грубої сили та не конфліктуйте.

Краще цього дня не починати нічого нового, а закінчити справи, які почали раніше.

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Місячний астропрогноз на 16 липня

День буде вдалим для торгівлі, переїзду, судових справ та відрядження. Присвятіть себе неспішним справам.

Корисною буде концентрація на духовних проблемах. Також можливе загострення хронічних захворювань.

Місячний астропрогноз на 17 липня

17 липня буде складним та критичним днем. Намагайтесь утриматися від будь-якої активної діяльності. Збережіть життєві сили, попрацюйте над стриманістю.

Місячний астропрогноз на 18 липня

Будь-яка робота цього дня буде пручатися. Тому найкраще витратити свій час на вирішення старих проблем.

Місячний астропрогноз на 19 липня

День буде сприятливим для будь-яких земних справ: від прибирання до купівлі квартири. Однак можливо з’являться невеликі проблеми, пов’язані зі здоров’ям.

Місячний астропрогноз на 20 липня

День видасться доволі несприятливим. Це буде пов’язано з пониженням життєвого тонусу організму та проявом хронічних захворювань.

Цього дня є велика ймовірність депресивного стану.

Місячний астропрогноз на 21 липня

День вважається ідеальним, аби розпочати цикл фізичних вправ або дієти. До того ж, буді-які починання отримають енергетичну підтримку.

Місячний астропрогноз на 22 липня

Це буде день боротьби, переповнений агресією та напором. Загострення конфліктів можливе навіть між близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 23 липня

День буде вдалим для активних контактів і торгових операцій. Ухвалюючи рішення, варто утриматися від поверхневих суджень.

Місячний астропрогноз на 24 липня

Якщо ви будете нехтувати своїми принципами та зобов’язаннями, це може суттєво змінити ваші плани.

Місячний астропрогноз на 25 липня

Це буде один з найбільш сприятливих днів. Багато людей цього для можуть спостерігати зо собою підвищення інтуїції, можливо, відкриються приховані здібності.

Місячний астропрогноз на 26 липня

Цей день буде дуже плідним, якщо дотримуватися уважності, самоорганізації та відповідально до всього ставитися.

Місячний астропрогноз на 27 липня

Цього дня ідеї, які виниклі напередодні, можуть отримати значну підтримку з боку інших людей, тому саме час ними поділитися.

Місячний астропрогноз на 28 липня

День видасться доволі складним для спілкування з колегами або партнерами. Незакінчені справи мають тенденцію нагадувати про себе саме цього дня і забирати чимало часу.

Місячний астропрогноз на 29 липня

День буде критичним, тому варто бути готовим до боротьби з різними спокусами.

Намагайтесь стримувати себе і не виявляти негативного ставлення до навколишніх.

Місячний астропрогноз на 30 липня

Цей день будет сприятливим для творчості, тому свій час варто витратити саме на це. Також легко вдаватимуться будь-які справи.

Місячний астропрогноз на 31 липня

Останній день місяця буде найбільш позитивним і енергетично потужним. Втілення задумів та планів дасть вам бажаний результат ще й з найменшими затратами.

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