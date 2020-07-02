Повний місяць у липні 2020 року припадає на 5 число. Традиційно це буде 14 день місячного циклу. Цьогоріч він збігається з місячним затемненням, яке буде третім у коридорі затемнень літа 2020.

Повний місяць липня 2020 року настане о 7.45 і буде у знаку зодіаку Козеріг. Факти ICTV вирішили, розповісти, що не можна робити у цей день.

Що не можна робити у повний місяць в липні 2020

Традиційно повний місяць вважається складним днем ​​у місячному циклі. У цей день не радять:

починати нові справи, проекти, переїжджати;

варто відмовитися від вживання алкогольних напоїв і не переїдати, краще влаштувати собі легкий день;

не варто проводити операції, а також будь-які косметичні процедури – від стрижки волосся до манікюру.

Читайте: Сонячні і місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати в цьому році

Оскільки повний місяць співпаде з затемненням, у цей день не можна починати нові справи і кардинально змінювати своє життя. На думку астрологів, усе, що зроблене у коридор затемнень, – надовго.

Оскільки повний місяць буде у знаку Козеріг, який відповідає за сферу відносин з органами влади, державними структурами, це не найкращий час для подібних звернень. Краще відкласти це на інший день.

Також варто перенести будь-які фінансові операції і вирішення питань нерухомості.

Липень 2020 року буде більш сприятливим місяцем, ніж червень.

Цей місяць буде наповненим гарними днями для реалізації важливих справ.

Факти ICTV публікували місячний календар на липень 2020.