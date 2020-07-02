Факти ICTV підготували ідеї літніх стрижок 2020 року. Ми розповімо про незвичайні тренди, які допоможуть вам завжди залишатися стильною й чарівною. Цього сезону будуть модними недбалий боб, багатошаровість і знаменита стрижка Рейчел Грін.

1. Недбалий боб

Shaggy Bob – одна з трендових стрижок 2020 року. Недбалий боб виглядає об’ємніше й легше, ніж звичні каре і класичний боб. Це просто ідеальний варіант для тонкого волосся. Така стрижка чудово виглядає на овальному і квадратному обличчі.

Звичайно, без укладки вранці не обійтися, але у вас завжди буде такий собі художній безлад на голові, з яким не страшно піти на пляж або потрапити під літній дощ.

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2. Піксі

Піксі в перекладі з англійської означає чарівна істота, що схожа на ельфа. Цю незвичайну стрижку легко відрізнити за коротким волоссям спереду і ззаду в поєднанні з довгими пасмами на маківці.

Кілька сезонів піксі не виходить із моди. Причина зрозуміла – влітку багато хто переходить на коротку стрижку, а піксі – це чудовий компроміс, що дає змогу зберегти довжину.

3. Рівний зріз

Довге рівно підстрижене волосся завжди виглядає гарним і здоровим. Така стрижка не потребує щоденної укладки й підходить для будь-якої форми обличчя. Вона вдало виглядає на хвилястому волоссі, надаючи йому максимальної густоти. Просто попросіть майстра зробити рівний зріз без каскадів і драбинок.

Рівно підстрижене волосся зручно збирати у хвіст або в гладку косу. Остання, до слова, цього літа буде в тренді.

4. Ультракороткий чубчик

Ультракороткий чубчик – один із головних трендів цього сезону. Його найкраще поєднувати з довгим волоссям. Чубчик особливо підійде дівчатам з овальним і трикутним обличчям і прямою структурою волосся.

5. Косий чубчик

Косий чубчик був на піку популярності десять років тому, а у 2020 році цей тренд знову до нас повернувся. Його можна комбінувати з будь-якою багатошаровою стрижкою.

6. Довгі пасма

Якщо не хочеться кардинально змінювати зачіску, попрацюйте з поточною довжиною. Додайте тонкі пасма іншого відтінку. Це зробить стрижку стильною і привабливою. Тонкому волоссю довгі пасма візуально нададуть густоти і здорового вигляду.

7. Два контрастних відтінки

Цей тренд підійде для волосся середньої довжини. Достатньо пофарбувати корені й кінчики в контрастний відтінок, як це зробила Дуа Ліпа. З такою зачіскою ви будете завжди виглядати бездоганно й забудете про часті візити до перукаря. Ідеальний варіант для тих, хто багато подорожує й не любить витрачати час у салонах краси.

8. Короткі кучері

Кучері короткої довжини не виходять із моди. Така стрижка зробить ваш образ одночасно стильним і романтичним. Безсумнівна перевага цієї зачіски ще в тому, що з нею зручно в спекотну погоду.

9. Рейчел

Зачіска героїні Дженніфер Еністон – Рейчел Грін із серіалу Друзі – стала культовою. У б’юті-індустрії навіть з’явилася нова назва стрижки – Рейчел. У 2020 році знакова зачіска 90-х повертається, але вже в новому вигляді.

Нова Рейчел стала пишнішою й більш багатошаровою. Щоби вона виглядала сучасно, важливо дотримуватися плавних ліній

10. Багатошарова стрижка середньої довжини

Багатошаровість зараз в тренді. Вона створює мегаоб’єм на тонкому волоссі й дуже легко укладається вдома за допомогою фену та засобів для стайлінгу. Таку стрижку носять Олівія Калп, Тейлор Свіфт і багато інших селебретіс.

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