Коридор затемнень 2020 вплине на долю не лише кожної людини, але і держав, і людства загалом. Саме це явище спровокувало низку складних подій в Україні та світі, вважають астрологи.

У червні ситуація загостриться, адже людям доведеться пережити три затемнення, а все, що станеться в коридор затемнень літа 2020 року, буде назавжди, вважає астролог Марія Онищенко.

– Щороку відбувається чотири затемнення, п’ять затемнень – вже важко для людини, а цьогоріч їх шість. За всю історію втретє спостерігається таке явище. Це доленосний рік, – каже Марія Онищенко.

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Коридор затемнень червня 2020 року, 5 червня – місячне затемнення, 21 червня – сонячне, 5 липня – місячне, буде найскладнішим і принесе погані події і горе.

– Якщо дивитися гороскоп кожної людини, то затемнення потрапляє у певний сектор. Куди затемнення потрапило, у тій сфері людину труситиме. Будуть погані події, горе, але вони потрібні для переродження людини, – додає Марія Онищенко.

У цей період астрологи не радять щось вирішувати, адже ці кроки змінять життя на дуже тривалий період.

– Астрологи рекомендують нічого не робити, тому що ці зміни будуть назавжди, – коментує фахівець.

Братися можна лише за ті справи, на які раніше не наважувалися.

– Якщо людина довго не наважувався на певний крок, а затемнення потрапило у цю сферу, воно дасть їй сили і енергію для реалізації того, що було задумано. Усе вийде, але треба розуміти, що це надовго – мінімум на дев’ять років. Тому жодних спонтанних рішень, – підсумовує Марія Онищенко.

Астронумеролог Тетяна Долготович розповіла Фактам ICTV, чому в 2020 році відбувається багато катаклізмів і негативних подій.

За словами фахівця, у цей період відбувається перехід з фази Риб в фазу Водолія.

Це робить 2020 рік періодом глобальних змін і трансформацій.