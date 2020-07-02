Як замовляти товари з AliExpress в Україну

Щоб купити товари на AliExpress, достатньо витратити всього кілька хвилин.
1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на сайті.
Щоб створити обліковий запис, необхідно вказати електронну пошту й пароль. Можна увійти в сервіс через обліковий запис Google, Facebook, Twitter або Pinterest.
2. Оберіть товар/и та оформіть доставку.
Для вибору декількох товарів додавайте їх до корзини, щоби потім оформити одне замовлення. Після того, як ви здійснити покупки, оформіть доставку в Україну:
- вкажіть контактний номер мобільного;
- вкажіть адресу доставки: країну, місто, вулицю або зручне відділення Нової пошти;
- оберіть спосіб оплати і вкажіть реквізити банківської карти/електронного гаманця;
- перевірте склад замовлення й підтвердіть його.
3. Дочекайтеся отримання замовлення.
На AliExpress завжди вказується кінцева дата отримання замовлення. Вам також призначать трек-код (міжнародний поштовий ідентифікатор), за яким можна відстежити, де перебуває посилка.
Доставка в Україну займає в середньому десять робочих днів із моменту, коли продавець передасть товар на пошту Китаю.
Які є способи оплати товарів на AliExpress?
Оплатити товари на можна декількома способами:
- банківською картою Visa або MasterCard;
- за допомогою електронних гаманців WebMoney, QIWI, PayPal;
- готівковим розрахунком.
В Україні найпопулярніший спосіб оплати товарів з AliExpress – банківська карта. Щоби зробити платіж, досить вказати номер карти, термін дії та CVV-код.
Які є способи отримання посилок?
Зверніть увагу, що під час замовлення товарів з AliExpress в Україні багато продавців пропонують безоплатну доставку і безоплатне повернення. Щоб обрати такі товари, потрібно на головній сторінці під час пошуку підходящого варіанту поставити галочки Безоплатна доставка і Безоплатне повернення.
Під час замовлення товарів з AliExpress доставка в Україну здійснюється Укрпоштою й Новою поштою.
Нова пошта Глобал здійснює пряму доставку з Китаю. Щоби скористатися послугами компанії, потрібно під час оформлення замовлення обрати перевізника AliExpress Standard Shipping і вказати відповідне відділення поруч із вашим домом або роботою.
Якщо доставка здійснюється Укрпоштою, необхідно написати продавцеві через опцію Contact now і попросити, щоби вантаж був відправлений за допомогою E-packet China Post. Повідомлення потрібно написати англійською мовою (для цього можна скористатися сервісом Google translate).
Читайте: Нова пошта запустила регулярну доставку з магазинів США та Китаю
Мито за товари з AliExpress
Під час ввезення товару в Україну відповідно до статті 234 Митного кодексу України передбачена сплата мита. Воно нараховується в тому випадку, коли вартість товару перевищує 100 євро, а його вага понад 30 кг. Зазначимо, що митний збір не включений у вартість товарів на AliExpress або у вартість доставки з Китаю.
З 1 липня 2019 року встановлені такі норми:
- якщо товар коштує менше 100 євро і важить менше 30 кг – податки не нараховуються;
- якщо товар коштує від 100 до 150 євро – нараховується ПДВ 20%;
- якщо товар коштує понад 150 євро – нараховується ПДВ 20% і митний збір 10%.
Щоб уникнути сплати мита:
- замовляйте товари вартістю до 100 євро:
- не замовляйте велику кількість однакових товарних позицій (адже без мита завозяться лише товари для особистого, а не комерційного використання);
- оформляйте, якщо є необхідність, декілька посилок вагою до 30 кг і вартістю до 100 євро;
- замовляйте однакові або схожі товари із проміжком понад два тижні, щоби вони не потрапили під митний контроль.
Ще кілька порад, як купувати товари на AliExpress
- Щоб дізнатися більше інформації, на сторінці товару звертайте увагу на фото, кількість позицій, що вже прождані, динаміку продажів. Ці відомості представлені на сторінці кожного товару в каталозі AliExpress.
- Звертайте увагу на опис та відгуки про товар і продавця, які залишають інші покупці.
- Якщо не готові одразу здійснити покупку, відправляйте товар до списку бажань (Wish List). Так він не загубиться, і ви зможете оформити купівлю в зручний час.
- Пам’ятайте, що оплата надходить продавцю не одразу. Гроші будуть у фінансового партнера й перерахуються продавцю після того, як покупець отримає товар і підтвердить отримання. Така система захищає покупців від обману. Продавцям невигідно використовувати шахрайські схеми, тому що тоді вони не отримають гроші.
Факти ICTV розповідали, що Укрпошта запустила доставку товарів з Англії: як оформити замовлення і скільки коштує послуга.