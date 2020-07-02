Як замовляти товари з AliExpress в Україну

Щоб купити товари на AliExpress, достатньо витратити всього кілька хвилин.

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на сайті.

Щоб створити обліковий запис, необхідно вказати електронну пошту й пароль. Можна увійти в сервіс через обліковий запис Google, Facebook, Twitter або Pinterest.

2. Оберіть товар/и та оформіть доставку.

Для вибору декількох товарів додавайте їх до корзини, щоби потім оформити одне замовлення. Після того, як ви здійснити покупки, оформіть доставку в Україну:

вкажіть контактний номер мобільного;

вкажіть адресу доставки: країну, місто, вулицю або зручне відділення Нової пошти;

оберіть спосіб оплати і вкажіть реквізити банківської карти/електронного гаманця;

перевірте склад замовлення й підтвердіть його.

3. Дочекайтеся отримання замовлення.

На AliExpress завжди вказується кінцева дата отримання замовлення. Вам також призначать трек-код (міжнародний поштовий ідентифікатор), за яким можна відстежити, де перебуває посилка.

Доставка в Україну займає в середньому десять робочих днів із моменту, коли продавець передасть товар на пошту Китаю.

Які є способи оплати товарів на AliExpress?

Оплатити товари на можна декількома способами:

банківською картою Visa або MasterCard;

за допомогою електронних гаманців WebMoney, QIWI, PayPal;

готівковим розрахунком.

В Україні найпопулярніший спосіб оплати товарів з AliExpress – банківська карта. Щоби зробити платіж, досить вказати номер карти, термін дії та CVV-код.

Які є способи отримання посилок?

Зверніть увагу, що під час замовлення товарів з AliExpress в Україні багато продавців пропонують безоплатну доставку і безоплатне повернення. Щоб обрати такі товари, потрібно на головній сторінці під час пошуку підходящого варіанту поставити галочки Безоплатна доставка і Безоплатне повернення.

Під час замовлення товарів з AliExpress доставка в Україну здійснюється Укрпоштою й Новою поштою.

Нова пошта Глобал здійснює пряму доставку з Китаю. Щоби скористатися послугами компанії, потрібно під час оформлення замовлення обрати перевізника AliExpress Standard Shipping і вказати відповідне відділення поруч із вашим домом або роботою.

Якщо доставка здійснюється Укрпоштою, необхідно написати продавцеві через опцію Contact now і попросити, щоби вантаж був відправлений за допомогою E-packet China Post. Повідомлення потрібно написати англійською мовою (для цього можна скористатися сервісом Google translate).

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Мито за товари з AliExpress

Під час ввезення товару в Україну відповідно до статті 234 Митного кодексу України передбачена сплата мита. Воно нараховується в тому випадку, коли вартість товару перевищує 100 євро, а його вага понад 30 кг. Зазначимо, що митний збір не включений у вартість товарів на AliExpress або у вартість доставки з Китаю.

З 1 липня 2019 року встановлені такі норми:

якщо товар коштує менше 100 євро і важить менше 30 кг – податки не нараховуються;

якщо товар коштує від 100 до 150 євро – нараховується ПДВ 20%;

якщо товар коштує понад 150 євро – нараховується ПДВ 20% і митний збір 10%.

Щоб уникнути сплати мита:

замовляйте товари вартістю до 100 євро:

не замовляйте велику кількість однакових товарних позицій (адже без мита завозяться лише товари для особистого, а не комерційного використання);

оформляйте, якщо є необхідність, декілька посилок вагою до 30 кг і вартістю до 100 євро;

замовляйте однакові або схожі товари із проміжком понад два тижні, щоби вони не потрапили під митний контроль.

Ще кілька порад, як купувати товари на AliExpress

Щоб дізнатися більше інформації, на сторінці товару звертайте увагу на фото, кількість позицій, що вже прождані, динаміку продажів. Ці відомості представлені на сторінці кожного товару в каталозі AliExpress. Звертайте увагу на опис та відгуки про товар і продавця, які залишають інші покупці. Якщо не готові одразу здійснити покупку, відправляйте товар до списку бажань (Wish List). Так він не загубиться, і ви зможете оформити купівлю в зручний час. Пам’ятайте, що оплата надходить продавцю не одразу. Гроші будуть у фінансового партнера й перерахуються продавцю після того, як покупець отримає товар і підтвердить отримання. Така система захищає покупців від обману. Продавцям невигідно використовувати шахрайські схеми, тому що тоді вони не отримають гроші.

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