Великий парад планет 2020 - дата і де дивитися

Великий парад планет 2020 відбудеться в суботу, 4 липня.

Астрономи не мають точного визначення цього явища – це особливий час, коли планети Сонячної системи шикуються в один ряд, який стає видним для спостерігачів із Землі.

Факти ICTV розповідають, чому ця подія є унікальною та де дивитися парад планет 2020.

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Наукове пояснення

Дослідники цієї космічної події запевняють, що існує низка особливостей.

По-перше, парад планет, що являє собою «вирівнювання» усіх планет в одну лінію, не є короткочасним явищем. Планети рухаються повільно, тому парад планет 2020 затягнеться до кінця липня.

По-друге, парад планет не має жодного впливу на людей та Землю в цілому. Часто в мережі ширяться чутки про апокаліпсис та природні катаклізми, що пов’язують із цим космічним явищем. Науковці переконують, що це фейк.

По-третє, дні, в які можна спостерігати за парадом планет, не є магічними та доленосними. Величезні небесні тіла у всесвіті не можуть обертатися так, щоб «нагадати» ідеальний день для стрижки, заміжжя або успішної кар’єри.

Великий парад планет 2020

Парад розпочнеться вночі 4 липня: тоді на небі можна буде розгледіти аж три планети: Марс, Юпітер та Сатурн. Ближче до світанку до них приєднається Венера.

Однак існує велика ймовірність того, що “повного параду планет” у космосі може не відбутися.

Причина у тому, що Уран і Нептун знаходитимуться в іншій частині неба, що не дасть спостерігачам повноти видовища. Такі ж сумніви астрономи висловлюють і з приводу Меркурія, за яким не вийде спостерігати через Сонце, яке затьмарить планету.

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Де дивитися парад планет 2020

На думку астрономів, неозброєним оком космічну подію і справді не вдасться оглянути повністю.

Існує теорія, що людина змогла б побачити парад планет лише за умови віддалення від Сонячної системи на 2-3 млрд км.

Також велику роль відіграє місце, звідки можна спостерігати парад планет. Часто буває так, що вирівнювання планет по одну сторону від Сонця є оптичною ілюзією, тому жителі Китаю побачать парад планет дещо іншим, аніж жителі Австралії, США чи Бразилії.

Якщо ж є можливість скористатися оптичними приладами для спостереження за великим парадом планет 2020, фахівці, окрім телескопів, радять обирати астрономічні біноклі, рефрактори або катадіоптрики.

Параметри пристроїв мають містити щонайменше 100 крат збільшення та апертуру 100-150 мм.

Парад планет не перший рік є предметом конфлікту між астрологами та астрономами, однак науковці слідкуватимуть за перебігом цієї космічної події.

Ймовірно, великі обсерваторії, що проводять дослідження таких явищ, проводитимуть власні онлайн-трансляції параду планет, однак точних даних про це поки немає.