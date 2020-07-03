Релізи відеоігор у липні: топ-3 новинки

2020 рік для гравців ознаменувався великою кількістю перенесень, через що потенційно “гарячі” на новинки місяці постраждали.

Водночас, інші місяці стали більш насиченими цікавими проектами.

Факти ICTV розповідають про три відеогри, які вийдуть в липні 2020 року.

Ghost of Tsushima

Через шість років “тиші” студія Sucker Punch, відома серіями Sly Cooper та Infamous випускає нову відеогру під назвою Ghost of Tsushima.

Події відбуватимуться в Японії в 1270-ті під час першого вторгнення монголів в країну. Під управлінням гравців опиниться Джин Сакай – самурай, який протистоїть монгольському вторгненню на острові Цусіма.

За сюжетом відеогри він залишається одним з останніх самураїв на острові, але не полишає спроб звільнити його від монголів, які змогли захопити більшу частину територій завдяки незвичайним тактикам, яких японці раніше не бачили.

Для того, щоб протистояти переважаючим силам ворога Джину необхідно вивчити нетрадиційний стиль Примари.

Позначиться цей стиль і на геймплеї. Гравці зможуть як відточувати свої самурайські навички і використовувати різні стійки, щоб з честю протистояти тисячам монголів, так і стелс-техніки, які дозволять не тільки тихо розправлятися з ворогами, але і змушувати їх бігти від страху.

За словами розробників, різні стилі гри особливо не впливатимуть на сюжет, однак додадуть Ghost of Tsushima непогану причину для повторного проходження.

Також команда Sucker Punch хотіла максимально занурити гравців в Японію XIII століття, тому на карті практично повністю відсутні індикатори завдань. А вести гравців буде вітер і тварини, які живуть на острові.

Завдяки ним можна буде знаходити не тільки невеликі вівтарі, які допоможуть в нелегкій подорожі, але і різні додаткові історії.

Битви обіцяють занурити гравців “з головою” в самурайський бойовик, в якому кожен удар може стати останнім як для Джина, так і для його опонентів.

Дата виходу: 17 липня

Платформи: PlayStation 4

Paper Mario: The Origami King

Нещодавно Nintendo вразила несподіваним анонсом Paper Mario: The Origami King, який порадував всіх любителів пригод цього незвичайного водопровідника.

Серія Paper Mario відрізняється від інших його пригод, оскільки є рольовою грою, де крім дослідження світу гравцям доведеться брати участь в покрокових битвах.

Сюжет не представить нічого незвичайного. Принцеса Піч знову потрапляє в біду: її замок захоплює король Оллі, а Маріо разом з Олівією доведеться зупинити його.

Битви в новій частині стали більше схожими на ранні відеоігри серії і більш насичені дією. Навіть початок битви – невелика головоломка, під час якої доведеться зручніше розставити ворогів.

Далі, як і в багатьох інших рольових іграх, вам потрібно буде по черзі атакувати один одного до переможного результату або поразки.

Однак не варто забувати, що це гра про Маріо, а це означає що доведеться багато досліджувати світ, вирішувати головоломки і колекціонувати різні предмети, які полегшать вашу подорож.

Загалом від Paper Mario: The Origami King можна очікувати чарівної пригоди з іскрометним гумором, який давно полюбився як дорослим, так і дітям.

Дата виходу: 17 липня

Платформи: Nintendo Switch

Destroy All Humans!

Вперше за 12 років на полиці магазинів повернеться серія Destroy All Humans!, яка набула популярності за часів PlayStation 2.

Оскільки з плином часу багато що встигло забутися, нову частину зробили ремейком першої частини і перезапуском всієї серії. Тому і назва у п’ятій частині серії дали Destroy All Humans!

Сюжет відеогри розповість про групу прибульців, яка прибула на Землю в 1959 році, щоб зібрати ДНК людини. І метою цих “дослідників” стали США.

Від оповідання не варто чекати чогось серйозного. Воно більше нагадує серію скетчів на Америку того часу і уявлення людей про прибульців.

Під контролем гравців виявиться інопланетна істота на ім’я Кріптоспорідіум 137, однак його називають просто Кріпто. Збір ДНК проводитиметься за допомогою знищення людей.

В арсеналі Кріпто величезна кількість інструментів для виконання завдання: гармата Zap-O-Matic, джетпак, різні телепатичні здібності, можливість маскуватися під людей і багато іншого.

Також головний герой може управляти своєю літаючою тарілкою, щоб знищувати все на своєму шляху променем смерті.

Всього в грі буде шість великих локацій, на яких Кріпто необхідно виконувати різні завдання і сіяти страх у серцях примітивних людей.

Іскрометний гумор оригінальної гри нікуди не подівся, тому ремейк Destroy All Humans! прекрасно підійде для тих, хто лише знайомиться з цією божевільною серією.

Дата виходу: 28 липня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Фото: PlayStation, Nintendo, Destroy All Humans

Відео: PlayStation, THQ Nordic, Nintendo