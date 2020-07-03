Гороскоп на 3 липня 2020 нагадує про золоте правило моральності: поступайте з іншими так, як хотіли б, щоб поступали з вами. Тоді все буде добре, і винагородою вам буде душевна рівновага і гарний настрій. Ще й перестане хотітися повбивати всіх довкола.

Перевернута Четвірка жезлів відкриває гороскоп за картами таро на 03.07.2020. Вона говорить про нездатність радіти життю, навіть коли всі нагоди для того є.

Все занадто швидко змінюється, а майбутнє незрозуміле – здається, що тепер не до радості, і знаходити час та сили для себе, близьких, виїздів на шашлики і просто літнього відпочинку все важче.















Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 липня / 4 фотографии

З цим важко боротись, але спробувати можнаа. Дві третини літа все ще попереду, просто нагадуйте собі, що ви заслуговуєте на відпочинок, друзів, родину і хоча б дрібних радостей.

Шістка пентаклів вказує на час, коли треба допомагати одне одному. Не бійтесь пропонувати допомогу, не бійтесь її приймати. Сьогодні може трапитись так, що якісь неприємності зможуть вирішитись майже самі по собі, якщо вам вдасться відкинути на час гордість і попросити про допомогу.

Це не подаяння – ваги на карті нагадують, що все врівноважено. Ви допомагали комусь раніше. Допоможете комусь у майбутньому. Але сьогодні – ваша черга отримувати подарунки долі.

Справедливість – остання карта гороскопу для всіх знаків зодіаку на 3 липня 2020 за картами таро. З вагами минулої карти в одній руці і мечем в другій, ця карта обіцяє те майбутнє, яке ви створите собі власноруч. Беріть на себе відповідальність і за помилки, і за досягнення, чиніть так, як вважаєте чесним.

Між правильним та вірним завжди обирайте правильне – і поступово все правильнішим та чеснішим ставатиме і світ довкола.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп на 2020 рік для представників всіх знаків зодіаку.

Джерело: Катерина Корнієнко