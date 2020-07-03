Гороскоп на тиждень, з 29 червня до 5 липня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 29 червня до 5 липня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Фінальний тиждень коридору затемнень. Місячне затемнення 5 липня відбудеться на осі Рак – Козеріг і закриє літній період затемнень, який стартував 5 червня. Особливість літніх затемнень 2020 року в тому, що вони відбуваються в період ретроградних Венери і Меркурія, тому особливу увагу варто приділити справам, які раніше не вдалося вирішити.

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Протягом цього тижня багато завдань потрібно вирішити, а також переглянути своє ставлення до подій у світі. Кожна людина повинна зосередитися на головному, зрозуміти, для чого Всесвіт нам дає певні життєві уроки.

Гороскоп для Овнів

За що б ви не брались у цей період, приготуєтеся до проблем, а також до конфліктів з навколишніми. У цей час можуть зародитися певні страхи, невпевненість у собі, сумніви в правильності обраного напрямку. Цього тижня відмовтеся від фізичної праці, а також будьте обережні з вогнем і гострими предметами. Робота різних систем організму посилиться, а нервова система стане чутливішою.

Гороскоп для Тельців

Пройшовши через обмани, страхи та ілюзії, ви побачите справжню причину і результат. У вас відкриються очі насамперед на самого себе. З’явиться розуміння того, як краще продемонструвати особисте самовираження. Однак місцями доведеться приймати чужі правила гри, враховувати соціальний вплив та слідувати не лише власному зиску. Саме сила вашого духу впливатиме на життєві обставини.

Гороскоп для Близнюків

Про себе нагадають події початку червня, варто приготуватися до несподіваних зустрічей зі старими друзями. Вам захочеться щось змінити в особистих стосунках або сімейному житті. Якщо у вас давно закрадаються думки про розрив стосунків, які давно себе вичерпали, то прийшов час це зробити. Ті питання, які не вдавалося вирішити протягом тривалого періоду, раптово отримують задовільні відповіді.

Гороскоп для Раків

Складно сконцентруватися, внутрішній неспокій і нервозність будуть вас супроводжувати весь тиждень. У громадській або діловій сфері спільна робота не ладиться через суперечки та конфлікти. Через поспішні вчинки або невдалий вибір формулювань ділові переговори можуть закінчитися провалом. Поганий період для складання іспитів, заліків, проектів, а протиріччя з керівництвом можуть привести до неприємностей на роботі.

Гороскоп для Левів

У цей період переговори можуть допомогти вирішити спори або розбіжності з партнерами. Намагайтеся не перебільшувати свою значущість і реально оцінювати свої можливості. Успіх будь-якої справи залежить від вашої готовності прийняти точку зору іншої людини. Поїздки, ділові відрядження, суміщені з пізнанням духовних і культурних цінностей. Можливе відновлення або виникнення нових романтичних стосунків.

Гороскоп для Дів

На перший план виходить інтуїтивне сприйняття інформації, уява може розігратися і малювати безліч картин, як позитивного, так і негативного змісту. Реакція на новини і думки людей дуже залежать від настрою, хоча вам здається, що все як завжди. З’являється схильність сприймати все на свій рахунок, а ваші особисті та сімейні справи заважають зосередитися на своїх професійних обов’язках.

Гороскоп для Терезів

Легкість контактів і гра уяви дозволяє відчути себе досить комфортно у цей період. Є ймовірність того, що ви сприйматимете бажане за дійсне, не варто вірити словам, які даються у цей час. Встановлюються хороші стосунки з близькими родичами, можна отримати від них підтримку, моральну і навіть матеріальну. Можливий також додатковий невеликий приплив грошей з різних джерел, повернення боргів.

Гороскоп для Скорпіонів

Успіх супроводжуватиме всі ваші зусилля, особливо пов’язані з психоаналізом, дослідженнями та розслідуваннями, оцінкою або розподілом фінансів і ресурсів. Ви здатні керувати великими колективами людей і організувати їх діяльність в найскладніших, критичних умовах. Соціальна активність і робота в масах, будуть корисними для вас. Якщо ви комусь заборгували гроші, обов’язково поверніть їх протягом тижня.

Гороскоп для Стрільців

Зміни позначаються більше на соціальному житті, ніж на особистому. Залучення в життя суспільства, допомагає у вирішенні актуальних питань. Порушуються проблеми тих сфер життя, які довгий час приносили переживання. У цей час можливі проблеми, пов’язані з бізнесом, особливо якщо ви вирішили вводити нововведення і розширювати сферу діяльності. Кредитні зобов’язання, взяті на себе у цей час, буде важко виконати у відведені строки.

Гороскоп для Козерогів

Багато чому доведеться навчитися в цей період, а також оволодіти навичками, необхідними для здобуття свободи. Може бути відчуття скутості, але минулий досвід в поєднанні з новими знаннями допоможуть вийти з будь-якої ситуації з максимальною вигодою і користю для себе. Ідеї та думки навколишніх навряд чи будуть збігатися з вашими, тому доводиться сподіватися лише на себе. Неспішна самостійна робота дасть хороший результат.

Гороскоп для Водоліїв

Старі невирішені питання отримають іншу перспективу розвитку. З’являється можливість оригінального творчого самовираження в колективі, робочій групі. Завдяки цьому можете стати лідером. Зустрічі зі старими знайомими, натхненна праця, перспективи, які раптово відкрилися, сприяють успіху. Ваші ідеї можуть отримати підтримку керівництва. Відчувається прагнення до змін в особистих стосунках, реорганізації сімейного життя.

Гороскоп для Риб

У матеріальній і фінансовій сфері очікуються лише мінімальні успіхи. Таємна інформація подарує сприятливі можливості. Творче натхнення, а також рішення хвилюючих питань буде залежати від прагнення до мистецтва і гармонії в житті. Цей період сприятливіший для духовного розвитку, ніж для просування в кар’єрі або бізнесі, бо характеризується польотом фантазії.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.