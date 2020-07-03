Парад планет 2020: чого очікувати знакам зодіаку

Парад планет 2020, який відбудеться 4 липня, разом з напівтіньовим місячним затемненням 5 липня і ретроградним Меркурієм матиме значний вплив на всі знаки зодіаку. Найбільше його відчують знаки кардинального хреста – Козероги, Раки, Терези і Овни.

Ця конфігурація планет несе доленосний вплив, особливо це відобразиться на внутрішньому світі кожної людини, вважає астронумеролог, майстер енергохілерства і кармокоррекціі школи ADIShakti, засновник студії AngelTatianaStudio Тетяна Долготович.

За її словами, ці явища будуть впливати на внутрішній стан людей, що вимагає перегляду цінностей і векторів розвитку у майбутньому. Реальні події – почнуть проявлятися мінімум через місяць.

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– Завдання на цей парад планет – проаналізувати свій внутрішній стан, задуматися, що людині заважає рухатися у житті. Зараз потрібно трансформуватися, відмовитися від усіх стереотипів, які гальмують і є руйнівними, – каже Тетяна Долготович.

Як вважає астролог, закладання майбутнього почалося 21 червня, під час сонячного затемнення, і відбувається до 5 липня, реальні наслідки всіх цих явищ люди відчують наприкінці липня та у серпні.

– Зараз проходитиме трансформація на внутрішньому плані і підведення підсумків. Які внутрішні напрацювання зараз будуть зроблені, такі результати, вже реальні, людина отримає через місяць-два, – додає Тетяна Долготович.

У цей період потрібно повернути всі кармічні борги, особливо у сфері взаємин батьки-діти, влада-народ. Також потрібно бути уважним до свого здоров’я – стежити за тиском і не вживати алкогольні напої.

За парадом планет 2020 року, який розпочнеться 4 липня, можна спостерігати щодня протягом двох тижнів.

У липні жителі Землі зможуть побачити Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці – Венеру.

А ось Уран і Нептун без телескопа побачити буде неможливо. Також із Землі не буде помітно Меркурій – цьому завадить сяйво Сонця.