Намет. Він повинен бути справним, все застібки повинні працювати, а цілісність намету не може бути порушена. Найкраще для його транспортування використовувати чохол.

Аптечка. Обов’язково з собою повинен бути стандартний набір ліків для надання першої допомоги.

Похідний набір (казанки, крупи, сірники, папір, сіль, мотузки, кілочки, підстилки та багато іншого).

Спальний мішок, каремат і теплий одяг на ніч.

Посуд. Якщо ви збираєтеся готувати на багатті, вам обов’язково знадобляться казанок або каструля.

Засоби від комах.

Портативні зарядні пристрої для техніки.