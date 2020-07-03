Що потрібно взяти з собою в подорож із наметом
Намет. Він повинен бути справним, все застібки повинні працювати, а цілісність намету не може бути порушена. Найкраще для його транспортування використовувати чохол.
Аптечка. Обов’язково з собою повинен бути стандартний набір ліків для надання першої допомоги.
Похідний набір (казанки, крупи, сірники, папір, сіль, мотузки, кілочки, підстилки та багато іншого).
Спальний мішок, каремат і теплий одяг на ніч.
Посуд. Якщо ви збираєтеся готувати на багатті, вам обов’язково знадобляться казанок або каструля.
Засоби від комах.
Портативні зарядні пристрої для техніки.
Які продукти харчування взяти з собою
У цьому випадку необхідно розраховувати об’єм продуктів, залежно від кількості днів, які ви проведете на природі. Найкраще вибирати герметично упаковані продукти, які не зіпсуються без холодильника. Це можуть бути в’ялені або сухі продукти, крупи, картопля. І найголовніше – не забудьте питну воду.
Яким має бути одяг
У виборі одягу потрібно враховувати прогноз погоди в місцевості, де ви будете відпочивати з наметом. Якщо це місце біля моря або річки, обов’язково візьміть з собою купальні приналежності. Взуття має бути зручним, краще обрати кросівки. Аби комахи вам не докучали, візьміть кофту або сорочку з довгим рукавом.
Як вибрати місце для намету
Перед поїздкою ви можете подивитися кемпінг або місце, віддалене від людей. Сам намет варто ставити в тіні, подалі від обривів і небезпечних ландшафтів. Бажано, щоб поблизу було джерело чистої води. Перед тим як поїхати в обране місце, уважно вивчіть його: чи немає там небезпечних тварин і екологічно небезпечних районів.
Врахуйте, що не скрізь на природі ловить мобільний зв’язок.